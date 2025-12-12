- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Dicembre 12, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaEmiciclo. D’Incecco, prefetto Di Vincenzo al Dipartimento Pubblica Sicurezza è motivo di...
Politica

Emiciclo. D’Incecco, prefetto Di Vincenzo al Dipartimento Pubblica Sicurezza è motivo di orgoglio

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:12 dicembre 2025 – 12:43- “La nomina del prefetto Giancarlo Di Vincenzo a vice direttore generale della Pubblica Sicurezza per l’attività di coordinamento e di pianificazione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è motivo di soddisfazione e orgoglio per l’intero Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Un riconoscimento meritato per un servitore dello Stato che in ogni occasione ha dimostrato competenza, dedizione e profondo senso delle Istituzioni”. Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo e capogruppo del partito in Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Alla guida delle Prefetture di L’Aquila e Pescara – aggiunge – Di Vincenzo ha saputo instaurare da subito un dialogo costruttivo e costante sia con le istituzioni che con i cittadini stessi, guadagnandosi stima e rispetto grazie a un approccio concreto e sempre molto attento alle necessità del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. A lui vanno i più sinceri auguri della Lega Abruzzo per il nuovo e prestigioso incarico”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it