Emiciclo. D’Incecco, prefetto Di Vincenzo al Dipartimento Pubblica Sicurezza è motivo di orgoglio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:12 dicembre 2025 – 12:43- “La nomina del prefetto Giancarlo Di Vincenzo a vice direttore generale della Pubblica Sicurezza per l’attività di coordinamento e di pianificazione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è motivo di soddisfazione e orgoglio per l’intero Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Un riconoscimento meritato per un servitore dello Stato che in ogni occasione ha dimostrato competenza, dedizione e profondo senso delle Istituzioni”. Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo e capogruppo del partito in Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Alla guida delle Prefetture di L’Aquila e Pescara – aggiunge – Di Vincenzo ha saputo instaurare da subito un dialogo costruttivo e costante sia con le istituzioni che con i cittadini stessi, guadagnandosi stima e rispetto grazie a un approccio concreto e sempre molto attento alle necessità del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. A lui vanno i più sinceri auguri della Lega Abruzzo per il nuovo e prestigioso incarico”. (com/red)

