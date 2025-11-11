- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 11, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaEmiciclo. D’Incecco: riconoscimento giovani campioni di Judo. Esempio di impegno e determinazione
Politica

Emiciclo. D’Incecco: riconoscimento giovani campioni di Judo. Esempio di impegno e determinazione

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:11 novembre 2025 – 09:18- Due giovani campioni del judo hanno ricevuto, ieri pomeriggio, nella sede della Regione a Pescara, riconoscimenti “per i prestigiosi risultati sportivi ottenuti”. Si tratta di Simone Salvatore, 16 anni, di Pescara, e Jonas Toracchio, 13 anni, di Montesilvano, allenati dal maestro Giacomo Daniele Scarpelli dell’associazione sportiva Asd Yama Arashi di Montesilvano – recita il testo pubblicato online. A premiarli con una targa è stato il presidente della Commissione consiliare Bilancio, Vincenzo D’Incecco – recita il testo pubblicato online. “Salvatore – scrive D’Incencco in una nota – ha conquistato nel 2025 il primo posto sia ai Campionati nazionali che a quelli europei di Shuai Jiao – recita il testo pubblicato online. Nell’ottobre 2024 ha partecipato ai Mondiali in Cina, classificandosi quinto – recita il testo pubblicato online. Nello stesso anno ha ottenuto il primo posto al Campionato Italiano e ha anche vinto la Coppa Italia Csen Judo – riporta testualmente l’articolo online. Nel 2023 si era già distinto con un secondo posto agli Europei di Shuai Jiao Wsjf. Toracchio, già vincitore del Campionato Nazionale Csen, ha conquistato nel 2025 la Coppa Nazionale Csen Judo”. “Sono orgoglioso di premiare due giovani che rappresentano un esempio di impegno e determinazione”, ha dichiarato D’Incecco – recita il testo pubblicato online. “Lo sport è una scuola di vita che insegna rispetto, sacrificio e fiducia – viene evidenziato sul sito web. Investire nello sport significa investire nel futuro dei nostri ragazzi”. Presente anche l’ex assessore allo Sport del Comune di Montesilvano, Enea D’Alonzo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Conosco il percorso di questi giovani – ha aggiunto D’Alonzo – e so quanti sacrifici ci siano dietro ogni loro risultato – Riconfermarsi è ancora più difficile che vincere”. “Un riconoscimento è stato consegnato anche al maestro Scarpelli, per il suo impegno nella promozione del judo e delle arti marziali – Scarpelli è stato tra gli organizzatori del Trofeo Italia Esordienti A e B, svoltosi a Cepagatti nel marzo scorso – recita il testo pubblicato online. Ed è inoltre fra gli organizzatori del Campionato Mondiale di Shuai Jiao, in programma nell’ottobre 2026 a Montesilvano, a cui parteciperanno 500 atleti provenienti da 40 Paesi del mondo – aggiunge testualmente l’articolo online. Sarà la prima volta che l’evento si terrà fuori dalla Cina”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it