Emiciclo. D’Incecco: riconoscimento giovani campioni di Judo. Esempio di impegno e determinazione

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:11 novembre 2025 – 09:18- Due giovani campioni del judo hanno ricevuto, ieri pomeriggio, nella sede della Regione a Pescara, riconoscimenti “per i prestigiosi risultati sportivi ottenuti”. Si tratta di Simone Salvatore, 16 anni, di Pescara, e Jonas Toracchio, 13 anni, di Montesilvano, allenati dal maestro Giacomo Daniele Scarpelli dell’associazione sportiva Asd Yama Arashi di Montesilvano – recita il testo pubblicato online. A premiarli con una targa è stato il presidente della Commissione consiliare Bilancio, Vincenzo D’Incecco – recita il testo pubblicato online. “Salvatore – scrive D’Incencco in una nota – ha conquistato nel 2025 il primo posto sia ai Campionati nazionali che a quelli europei di Shuai Jiao – recita il testo pubblicato online. Nell’ottobre 2024 ha partecipato ai Mondiali in Cina, classificandosi quinto – recita il testo pubblicato online. Nello stesso anno ha ottenuto il primo posto al Campionato Italiano e ha anche vinto la Coppa Italia Csen Judo – riporta testualmente l’articolo online. Nel 2023 si era già distinto con un secondo posto agli Europei di Shuai Jiao Wsjf. Toracchio, già vincitore del Campionato Nazionale Csen, ha conquistato nel 2025 la Coppa Nazionale Csen Judo”. “Sono orgoglioso di premiare due giovani che rappresentano un esempio di impegno e determinazione”, ha dichiarato D’Incecco – recita il testo pubblicato online. “Lo sport è una scuola di vita che insegna rispetto, sacrificio e fiducia – viene evidenziato sul sito web. Investire nello sport significa investire nel futuro dei nostri ragazzi”. Presente anche l’ex assessore allo Sport del Comune di Montesilvano, Enea D’Alonzo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Conosco il percorso di questi giovani – ha aggiunto D’Alonzo – e so quanti sacrifici ci siano dietro ogni loro risultato – Riconfermarsi è ancora più difficile che vincere”. “Un riconoscimento è stato consegnato anche al maestro Scarpelli, per il suo impegno nella promozione del judo e delle arti marziali – Scarpelli è stato tra gli organizzatori del Trofeo Italia Esordienti A e B, svoltosi a Cepagatti nel marzo scorso – recita il testo pubblicato online. Ed è inoltre fra gli organizzatori del Campionato Mondiale di Shuai Jiao, in programma nell’ottobre 2026 a Montesilvano, a cui parteciperanno 500 atleti provenienti da 40 Paesi del mondo – aggiunge testualmente l’articolo online. Sarà la prima volta che l’evento si terrà fuori dalla Cina”. (com/red)

