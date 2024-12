Emiciclo. D’Incecco: soddisfazione nomina Scordella a vice presidente vicario Anci Abruzzo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “La nomina del sindaco di Silvi Andrea Scordella a vice presidentevicario del direttivo regionale dell’Anci Abruzzo è motivo di grande soddisfazione per tutta la squadra della Lega – viene evidenziato sul sito web. E’ il riconoscimento dell’ottimo lavoro che Scordella ha svolto e svolge all’interno dell’Associazione, delle sue competenze e del metodo che caratterizza la sua attività amministrativa – A Scordella rinnovo, a nome mio e del partito, i più sentiti auguri di buon lavoro, certo che, come ha sempre fatto, darà un contributo prezioso per affrontare le sfide che attendono i nostri territori, garantendo ascolto e soluzioni concrete alle esigenze dei cittadini”. Così il coordinatore regionale della Lega Abruzzo, Vincenzo D’Incecco, che ringrazia inoltre il sindaco di Gamberale Maurizio Bucci, eletto un mese fa nel Consiglio nazionale dell’Anci, “per il grande lavoro svolto con gli altri amministratori del partito durante il Congresso dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia”. “Sono onorato di questo prestigioso incarico che mi è stato conferito e per il quale ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto, in primis il mio partito, la Lega, che rappresento come sindaco dal 2018”, sottolinea Scordella – “Il mio ringraziamento va naturalmente anche al presidente Biondi per la stima e la fiducia – Nel direttivo regionale dell’Anci – ricorda Scordella – ho già lavorato per cinque anni con delega alla Polizia Locale, al Welfare e come membro del Comitato Consultivo dell’Osservatorio Regionale Abruzzo della Polizia Locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A Biondi ho dato la mia disponibilità ad esercitare, oltre alle funzioni vicarie, anche la delega in Sport e Impiantistica sportiva, materie che fanno parte delle mie esperienze professionali”. (com/red)

