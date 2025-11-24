Emiciclo. D’Incecco su famiglia nel bosco: una raccolta firme per far prevalere il buon senso

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:24 novembre 2025 – 08:03- “La Lega Abruzzo si mobilita a sostegno della famiglia che vive nel bosco di Palmoli e lancia una raccolta firme affinchè i tre bambini possano tornare a vivere con i propri genitori – Nei prossimi giorni – spiega Vincenzo D’Incecco, consigliere regionale della Lega – saremo nelle principali piazze abruzzesi con i gazebo perchè il provvedimento del Tribunale dei Minorenni va rivisto – riporta testualmente l’articolo online. Quella famiglia non va smembrata, ma tutelata – si apprende dal portale web ufficiale. I bambini hanno il diritto di stare con la mamma e il papà, che hanno sempre garantito loro amore, cura e anche istruzione – Vogliamo che torni a prevalere il buon senso – Siamo al fianco dei genitori di Palmoli e dei loro figli – conclude – per difendere un principio fondamentale: la libertà di ogni genitore di educare i propri bambini con amore e responsabilità”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it