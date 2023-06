Emiciclo. D’Incecco su leggi scuole musicali e Popoli Terme

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– Il consiglio regionale nella seduta di stamane ha appena approvato all’unanimità il progetto di legge sulle scuole musicali, per istituire un apposito registro regionale che riconosca le importanti attività artistiche e musicali, proposto dal capogruppo della Lega, Vincenzo D’Incecco, e sottoscritto anche dai colleghi di partito Fabrizio Montepara, Antonietta La Porta e Simona Cardinali – “Su mia proposta il Consiglio regionale riconosce e valorizza le scuole di musica, tutti gli operatori, le attività didattiche e fornire un utile strumento a garanzia della qualità dell’offerta educativa ed inoltre mette l’Abruzzo alla pari con le altre regioni che già da tempo hanno adottato un registro regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ancora una volta questa maggioranza punta sull’istruzione, sul merito e sulla la crescita di giovani talenti attraverso la musica”. Così il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, Vincenzo D’Incecco – Sempre D’Incecco interviene sull’approvazione all’unanimità del Pdl 319 che cambia il nome del comune di Popoli in Popoli Terme – si apprende dalla nota stampa. Ora la palla passa al ministero dell’Interno che dovrà emanare un apposito decreto – “Era doveroso supportare questo progetto di legge specie per dar seguito ad una precisa e netta volontà dei cittadini che, il 7 maggio scorso tramite un referendum, hanno scelto di aggiungere “terme” nel nome della loro città. Ciò, da legislatore regionale, mi inorgoglisce perché evidenzia i nostri sforzi e gli investimenti messi sul campo necessari per sviluppare gli stabilimenti termali – Il nuovo nome senz’altro contribuirà al rilancio del paese, dal punto di vista turistico ed economico, con un brand da promuovere”. Cosi in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, Vincenzo D’Incecco – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

