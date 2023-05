Emiciclo. D’Incecco sulla Giornata mondiale della Gioventù

- Advertisement -

– “È importante custodire le proprie radici cristiane e ho raccolto con gioia le proposte della Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana per dare la possibilità ad oltre 450 giovani abruzzesi di poter partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù, incontro internazionale che si svolgerà a Lisbona dal 1 al 16 agosto 2023, con il Santo Padre – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’appuntamento sarà un importante momento di formazione e crescita che permetterà di far vivere un’esperienza indimenticabile, non solo spirituale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono soddisfatto che la mia proposta sia stata sostenuta anche da altri colleghi”. Così in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, Vincenzo D’Incecco, a margine dell’approvazione da parte dell’emiciclo, nella seduta di ieri, al suo articolo sul PL 307/2023 per destinare un contributo di 20 mila euro alla Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

