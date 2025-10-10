Emiciclo. D’Incecco: “tutelare balneari e turismo. Nessun passo indietro sulle concessioni”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “La partecipazione del Vicepremier Matteo Salvini al TTG Travel Experience di Rimini, dove ha incontrato centinaia di operatori balneari, conferma la grande attenzione della Lega verso il comparto e la volontà di trovare soluzioni reali a difesa di migliaia di famiglie e piccole imprese”. Così Vincenzo D’Incecco, consigliere regionale e coordinatore regionale della Lega – “Da Salvini – aggiunge – sono arrivate parole chiare: la Lega si batterà fino in fondo per difendere il lavoro di chi, da generazioni, porta avanti attività fondamentali per la nostra economia e i nostri territori – aggiunge la nota pubblicata. Chi ha investito tempo e risorse deve essere tutelato e indennizzato in modo giusto – aggiunge testualmente l’articolo online. La Lega è al lavoro su una nuova proposta normativa – prosegue D’Incecco – che punta a garantire un futuro certo alle imprese balneari e a difendere un modello turistico che rappresenta un’eccellenza italiana – si legge sul sito web ufficiale. Sulle concessioni nessun passo indietro – recita il testo pubblicato online. Se l’Europa intende consegnare le nostre spiagge a lobby e multinazionali, la Lega si opporrà con forza – Dall’Abruzzo – conclude – continueremo a lavorare in sinergia con il governo per dare voce e certezze agli operatori del settore”. (com/red)

