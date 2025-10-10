- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Ottobre 10, 2025
Politica

Emiciclo. D’Incecco: “tutelare balneari e turismo. Nessun passo indietro sulle concessioni”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “La partecipazione del Vicepremier Matteo Salvini al TTG Travel Experience di Rimini, dove ha incontrato centinaia di operatori balneari, conferma la grande attenzione della Lega verso il comparto e la volontà di trovare soluzioni reali a difesa di migliaia di famiglie e piccole imprese”. Così Vincenzo D’Incecco, consigliere regionale e coordinatore regionale della Lega – “Da Salvini – aggiunge – sono arrivate parole chiare: la Lega si batterà fino in fondo per difendere il lavoro di chi, da generazioni, porta avanti attività fondamentali per la nostra economia e i nostri territori – aggiunge la nota pubblicata. Chi ha investito tempo e risorse deve essere tutelato e indennizzato in modo giusto – aggiunge testualmente l’articolo online. La Lega è al lavoro su una nuova proposta normativa – prosegue D’Incecco – che punta a garantire un futuro certo alle imprese balneari e a difendere un modello turistico che rappresenta un’eccellenza italiana – si legge sul sito web ufficiale. Sulle concessioni nessun passo indietro – recita il testo pubblicato online. Se l’Europa intende consegnare le nostre spiagge a lobby e multinazionali, la Lega si opporrà con forza – Dall’Abruzzo – conclude – continueremo a lavorare in sinergia con il governo per dare voce e certezze agli operatori del settore”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

