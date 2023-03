Emiciclo. D’Incecco: un testo innovativo per la Cultura

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

L’AQUILA – “Nel Consiglio regionale di ieri, per la prima volta nella storia abruzzese, abbiamo approvato il testo unico sulla “disciplina del sistema culturale regionale”. Questa non è solo una mera raccolta di tutte le leggi vigenti sul tema artistico-culturale, ma contiene novità assolute per semplificare la cornice normativa – si legge sul sito web ufficiale. Dalla nuova modalità di erogazione dei finanziamenti, non più a tavolino ma in base a precisi accordi con gli enti locali, ad una programmazione triennale per promuovere e valorizzare con maggior efficacia i siti archeologici industriali e musei virtuali – aggiunge la nota pubblicata. Tra le tante novità la più grande è la costituzione della Fondazione Film Commission d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Abbiamo risolto una problematica ventennale – si apprende dalla nota stampa. Da oggi saranno centrali le province e comuni, che faranno parte della struttura organizzativa, per valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico così da attrarre produzioni cinematografiche nazionali ed estere qui in Abruzzo – Se questa legge ha visto la luce si deve al grande lavoro svolto dalla collega Antonietta La Porta che ha seguito in prima persona i lavori in commissione e che già in passato era prima firmataria di un progetto di legge in tal senso – recita il testo pubblicato online. Un ringraziamento va riservato all”intero Consiglio Regionale che ha approvato la norma”. Così il Capogruppo della Lega in consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco, sulla prima legge abruzzese che disciplina l’importante settore della cultura – “Durante i lavori dell’emiciclo abbiamo approvato anche altre due leggi – aggiunge la nota pubblicata. Una rilevante per la storia abruzzese per i 50 anni del premio Flaiano, con un finanziamento di 100mila euro, e l’altra proprio nella giornata dedicata alle vittime di mafia – sottolinea D’Incecco – per il premio Paolo Borsellino, finanziata con 50mila euro, per contribuire alla sensibilizzazione per i più giovani ai valori di lotta alla criminalità organizzata”. (com/red)

