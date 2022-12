Emiciclo. Dino Pepe in visita all’ospedale di Atri

- Advertisement -

– Proseguono le visite ispettive del Consigliere regionale Dino Pepe nei Pronto Soccorso della provincia di Teramo, per raccogliere istanze e avanzare proposte utili al superamento di criticità e disagi – Questa mattina, dopo Giulianova e Teramo, è stata la volta del presidio di Atri: “Anche il Pronto Soccorso atriano soffre una importante carenza di personale, mancano 5 medici degli 11 previsti e i numeri non sono migliori per quanto riguarda infermieri e OSS” sottolinea Pepe a margine della visita – si apprende dal portale web ufficiale. Con il Dottor Gianfranco Cavaliere, responsabile del presidio di Atri, abbiamo avuto un confronto sulle possibili soluzioni per far fronte a queste carenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per garantire un buon funzionamento dei presidi e una buona qualità del servizio, i Pronto Soccorso hanno bisogno di assumere e tornare in pieno organico, a tale scopo è certamente utile anche un’interazione con le Università per ragionare e ripensare l’accesso alle Facoltà di Medicina, per utilizzare gli specializzandi in Medicina d’Urgenza e resta come ipotesi valida da vagliare quella dell’utilizzo dei medici in pensione e la internalizzazione dei medici del 118” prosegue il Consigliere regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Gli investimenti sull’emergenza-urgenza permettono una netta riduzione dei rischi per i pazienti e un ambiente di lavoro sereno per gli operatori, i nostri presidi attualmente rischiano situazioni di sovraffollamento e, come ho già avuto modo di mettere in evidenza, non dispongono di risorse umane e strumenti efficaci per risolverle – Anche le scelte annunciate oggi sulla stampa dalla giunta Marsilio, sul Piano di riordino sanitario, si limitano a fotografare l’esistente senza imprimere un cambio di passo necessario sulle principali criticità: organico, liste d’attesa e mobilità passiva” conclude Pepe – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

