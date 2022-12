Emiciclo. Dino Pepe su Casa riposo di Sant’Omero (TE)

- Advertisement -

– “La Casa di Riposo “C. Campanini” di Sant’Omero è stata chiusa dalla giunta Marsilio in piena pandemia – si apprende dal portale web ufficiale. Un duro colpo, il primo di una lunga serie, per la Val Vibrata che, come tanta parte del territorio regionale, ha sofferto l’indifferenza, l’immobilismo e l’assenza di interventi di questa Giunta di centro destra – viene evidenziato sul sito web. Oggi, a ridare speranza e ossigeno alle Comunità vibratiane, e non solo, arriva l’ordinanza del Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini” dichiara il consigliere regionale Dino Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Un provvedimento, quello firmato il 13 Dicembre, che pianifica 262 interventi su tre Regioni, Abruzzo, Lazio e Umbria, per un totale di 212 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Proprio tra gli interventi sulla nostra Regione è prevista la ristrutturazione e il recupero della struttura socio sanitaria di Sant’Omero destinata per decenni a casa di riposo per anziani. Il lavoro certosino e costante del Commissario ha prodotto un risultato importante lì dove la giunta regionale aveva preferito archiviare con la chiusura: due modi contrapposti di operare, ma soprattutto due visioni antitetiche di crescita e sviluppo dei territori” prosegue Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Il testo dell’Ordinanza, che prevede 10 milioni di euro per il miglioramento sismico dell’edificio, attende ora il via libera della Corte dei Conti per essere esecutivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Insieme a tutti coloro che si sono opposti alla chiusura e hanno cercato di rappresentare i conseguenti disagi e l’enorme errore strategico per la Val Vibrata, oggi non posso che essere soddisfatto di questo importante finanziamento “ conclude Pepe – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

