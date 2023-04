Emiciclo. Dino Pepe sui lavori per il ponte sul fiume Tronto

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– ”La passerella elettorale di qualche giorno fa, messa in scena dal presidente Marsilio, non cancella la verità dei fatti: sull’opera del ponte sul Tronto si riparte da zero, sono stati persi quattro anni di tempo e tutto il lavoro precedente”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Dino Pepe che aggiunge: “L’assenza delle Province di Teramo e Ascoli alla presentazione del progetto quasi definitivo, quel quasi è molto eloquente, è il segno tangibile che Marsilio è già in piena campagna elettorale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Ponte sul Tronto, che ha subito la revoca dei finanziamenti e della convenzione con la Regione Marche nel 2022, sarà realizzato, secondo quanto annunciato, con fondi PNRR cioè con somme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che il Partito di Marsilio ha fortemente osteggiato in Parlamento – L’opera, naturalmente, costerà circa 500 mila euro in più rispetto a quanto previsto fino all’anno scorso: realizzarla prima avrebbe voluto dire anche risparmiare”. Queste le conclusioni di Dino Pepe:” La collettività e le Comunità che attendevano l’opera hanno già subito danni in termini economici e di tempo – Ora la Regione dovrà procedere alla gara per aggiudicare i lavori entro il 31 Dicembre prossimo, io svolgerò un attento lavoro di monitoraggio affinché l’opera venga realizzata – si legge sul sito web ufficiale. È un obiettivo al quale mi sono dedicato per un’intera legislatura e non intendo indietreggiare – Nessuna presa in giro e giochi delle tre carte, ne va della serietà di chi prende impegni con i cittadini”. (com/red)

