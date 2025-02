Emiciclo. Dipendenti Arap, Cavallari: confermate le preoccupazioni

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Si è svolta questa mattina nel Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila la riunione della Commissione di Vigilanza per affrontare le problematiche relative al trattamento dei dipendenti dell’ARAP”. A darne notizia Giovanni Cavallari, Capogruppo di Abruzzo Insieme in Consiglio Regionale e firmatario della richiesta di inserimento dell’argomento all’ordine del giorno della Commissione – si apprende dalla nota stampa. “Una richiesta necessaria – spiega Cavallari – a seguito delle segnalazioni ricevute sulla disparità di trattamento economico tra i dipendenti che, a distanza di quasi 10 anni dalla creazione dell’Azienda che ha assorbito i vecchi Consorzi industriali, risultano vivere condizioni differenti a parità di qualifica professionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Pertanto, alcuni risultano avere posizioni di vantaggio economico rispetto ad altri solo per il fatto di essere stati alle dipendenze di un Consorzio piuttosto che di un altro – recita il testo pubblicato online. Si tratta di una situazione inaccettabile sulla quale continuerò a vigilare fino a quando non si arriverà ad una contrattazione di secondo livello in grado di rendere giustizia a tutti”. “Alla riunione odierna hanno preso parte il Direttore generale dell’ARAP Antonio Morgante e diversi rappresentati sindacali che hanno confermato non solo il problema del trattamento dei dipendenti ma anche le altre criticità dell’Azienda – Assenti invece l’Assessore Regionale Tiziana Magnacca e il Commissario straordinario Mario Battaglia”. “Assenze – conclude il consigliere – che insieme a quanto emerso oggi non fanno ben sperare per il futuro – In particolare”, conclude il Capogruppo di Abruzzo Insieme, “per quello che riguarda la riforma complessiva dell’Azienda Regionale Attività Produttive che ogni giorno che passa diventa più urgente”.

