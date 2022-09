Emiciclo. Dirigente Asl, Smargiassi:ripristinata correttezza

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Apprendo con piacere la decisione della Asl di Pescara di agire, in autotutela, annullando la delibera n. 1106 del 22.07.2022 relativa alla nomina a Dirigente Medico nella Asl di Pescara del Dott Zuccarini, oggetto di discussioni nell’ultima seduta della Commissione Vigilanza di Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. È stata così ripristinata la correttezza degli atti amministrativi e garantita la trasparenza dell’operato dell’azienda sanitaria”, ad affermarlo è il Presidente della Commissione Vigilanza di Regione Abruzzo Pietro Smargiassi a commento della deliberazione n 1420 del 23.09.2022 della Asl 03, con la quale l’azienda ha disposto l’annullamento del precedente deliberato con cui era stato nominato il dirigente medico di medicina e chirurgia d’urgenza – si apprende dal portale web ufficiale. “La delibera di quella nomina ha fatto sorgere numerosi dubbi per i quali l’atto era stato posto all’attenzione dalla Commissione di Vigilanza – Sin da una prima analisi il sottoscritto aveva evidenziato tutta una serie di dubbi e criticità, principalmente sull’attinenza delle caratteristiche della graduatoria da cui si è selezionato il profilo – recita il testo pubblicato online. Dubbi che erano fondati visto che, proprio il direttore regionale del Dipartimento Sanità, in una nota inviata alla Asl Pescara, evidenzia la non equivalenza e non sovrapponibilità del profilo professionale scelto con il ruolo di medico della disciplina di medicina e chirurgia d’urgenza – si legge sul sito web ufficiale. Ringrazio quindi il dott. D’Amario che in questa situazione ha utilizzato appieno il lavoro incessante profuso nella Commissione che ho l’onore di presiedere – si apprende dalla nota stampa. Al contempo chiudo con un doveroso monito rivolto alla Asl Pescara affinché per il futuro sia più attenta alla regolarità degli atti interni e, soprattutto, sia maggiormente disponibile ad ascoltare i segnali che arrivano da un organo terzo e bipartisan, come è la Commissione Vigilanza: un organo la cui stella polare è la bontà degli atti della Regione e degli organi ad essa collegati e/o controllati” conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it