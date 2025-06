Emiciclo. Diritti delle persone detenute, Scalera all’Assemblea nazionale dei Garanti territoriali

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Si è tenuta ieri a Roma, nella sede della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, l’Assemblea della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale – All’incontro ha preso parte anche la Garante regionale Monia Scalera – si apprende dal portale web ufficiale. Durante l’assemblea si è discusso delle criticità legate all’applicazione delle linee guida del DAP sui colloqui intimi tra detenuti e partner. È emerso un quadro preoccupante: solo l’istituto penitenziario di Terni ha attuato quanto previsto, mentre altrove si registrano ritardi e mancanze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I Garanti hanno chiesto una revisione delle linee guida per semplificare le procedure e assicurare diritti fondamentali – aggiunge la nota pubblicata. Inoltre, in vista dell’estate, è stato lanciato un appello per sospendere le chiusure prolungate in cella, aprire le camere durante il giorno e garantire accesso all’aria anche dopo le 16, superando l’attuale fascia oraria 13-15, spesso impraticabile a causa del caldo – riporta testualmente l’articolo online. “Un impegno concreto per la dignità e i diritti delle persone detenute”, ha sottolineato Scalera – viene evidenziato sul sito web.

