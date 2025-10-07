Emiciclo. Diritto allo studio ed educazione paritaria, Paolucci: Ci aspettavamo più coraggio dalla maggioranza

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Dopo cinquant’anni, grazie all’iniziativa portata avanti dalle opposizioni in Consiglio regionale, in V Commissione è finalmente iniziata la discussione sulla proposta di legge per il diritto allo studio – aggiunge testualmente l’articolo online. Un testo unico, che mette al centro le necessità di studentesse, studenti e delle loro famiglie, di cui l’Abruzzo ha assolutamente bisogno” – dichiarano il capogruppo del Partito democratico Silvio Paolucci, primo firmatario della norma insieme a Luciano D’Amico e il segretario regionale del PD Daniele Marinelli, dopo i lavori odierni che hanno rinviato la discussione sia su questo argomento, sia sul testo sull’educazione paritaria, anch’esso oggi sul tavolo della Commissione – si apprende dalla nota stampa. “Per il diritto allo studio abbiamo presentato un testo che affronta il tema ponendo l’attenzione su più punti sensibili: dal sostegno alla didattica, al trasporto, fino ai vari servizi legati al mondo dell’istruzione di ogni ordine e grado – aggiunge testualmente l’articolo online. Il testo, dopo la prima calendarizzazione odierna, è stato rinviato – come previsto – alla seduta successiva, così da permettere le audizioni – rimarcano Paolucci e Marinelli –. Siamo certi che nelle prossime commissioni si terrà una discussione ampia e un confronto esaustivo con l’obiettivo di dotare l’Abruzzo di una legge efficace, efficiente e davvero calibrata sulle reali esigenze della popolazione studentesca abruzzese – Per questo, come opposizione, siamo disponibili a lavorare con impegno e spirito costruttivo anche con la maggioranza per raggiungere questo obiettivo – riporta testualmente l’articolo online. Ci aspettavamo invece più coraggio sulla proposta di legge per la promozione dell’educazione alla parità di genere e alla non violenza: poteva essere votata già oggi, ma la maggioranza ha deciso di rinviarla alla prossima seduta – si apprende dal portale web ufficiale. Eppure basterebbe leggere le cronache, anche abruzzesi, per capire quanto sia urgente una legge che promuova l’educazione all’affettività, al rispetto delle differenze e alla non violenza in chiave preventiva – viene evidenziato sul sito web. Su questo la Regione Abruzzo può e deve fare la sua parte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con questa consapevolezza abbiamo presentato la nostra proposta, che prevede – tra le altre cose – il sostegno a progetti educativi promossi da scuole, università e istituti formativi, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, per includere nei Piani dell’Offerta Formativa tematiche fondamentali come la parità di genere, la prevenzione delle discriminazioni e della violenza – si apprende dal portale web ufficiale. Ci auguriamo che in tempi brevi questa proposta diventi legge anche in Abruzzo”. (com/red)

