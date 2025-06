Emiciclo. Disagi pescatori pescaresi, Sospiri: “Convocato tavolo tecnico. Preoccupazioni condivise”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Si terrà mercoledì 2 luglio alle ore 11:00, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Piazzale di Porta Pia 1 a Roma, il tavolo tecnico-istituzionale richiesto per affrontare con urgenza le gravi criticità del porto di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. All’incontro parteciperanno rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la competente Direzione Generale per i Porti, la Logistica e l’Intermodalità, e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, come confermato dalla Segreteria del Sottosegretario Sen. Claudio Barbaro – “Conosciamo e condividiamo le preoccupazioni dei pescatori, per questo partecipiamo al tavolo che abbiamo da tempo chiesto con forza, ottenuto con determinazione e che oggi rappresenta una tappa decisiva verso una soluzione strutturale e definitiva delle criticità del porto di Pescara” dichiara il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri – precisa il comunicato. “È giunto il momento di superare le logiche dell’emergenza e costruire un futuro certo per una infrastruttura strategica per lo sviluppo economico e occupazionale dell’intera area metropolitana e della regione”. L’incontro avrà come obiettivo la definizione di un cronoprogramma operativo per gli interventi necessari alla piena funzionalità e messa in sicurezza del porto, a partire dalle questioni relative all’insabbiamento e all’accessibilità dello scalo – recita il testo pubblicato online. “È il tempo delle decisioni e delle soluzioni – precisa la nota online. Al tavolo ci saranno tutti i soggetti competenti – L’Abruzzo è pronto a fare la sua parte, con responsabilità e determinazione”, conclude Sospiri – precisa la nota online. (com/red)

