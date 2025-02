Emiciclo. Disordini carcere, D’Incecco e Mannetti: si mettano in atto i provvedimenti della Lega

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La situazione nelle carceri abruzzesi sta diventando ormai insostenibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’ultimo eclatante episodio, stamattina, nella casa circondariale di San Donato a Pescara dove un detenuto è morto suicida e subito dopo si è scatenata una rivolta – si legge sul sito web ufficiale. E non è la prima volta che succede – si apprende dalla nota stampa. Considerata la gravità dei fatti, stiamo seguendo con attenzione l’attuazione dei provvedimenti di recente approvati dal governo – aggiunge testualmente l’articolo online. Misure volute proprio dalla Lega e contenute in un disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, approvato dalla Camera in via definitiva il 7 agosto 2024″. Così i consiglieri regionali della Lega, Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti – aggiunge la nota pubblicata. “Il provvedimento – spiegano Mannetti e D’Incecco – prevede fra le altre cose l’assunzione di personale di polizia penitenziaria e di dirigenti e medici penitenziari; la semplificazione del procedimento per la concessione della liberazione anticipata; l’istituzione del Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria; l’aumento del numero di colloqui telefonici consentiti ai detenuti – precisa la nota online. La Lega – fanno presente – è stata sempre molto sensibile al tema tanto che nel suo programma è prevista proprio “una riforma dell’ordinamento penitenziario che garantisca piena dignità al detenuto e sicurezza nelle carceri” e , quindi, assunzioni tra le fila della Polizia penitenziaria e la costruzione di nuovi istituti penitenziari, moderni e vivibili”. (com/red)

