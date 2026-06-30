Emiciclo. DOCG Casauria, da D’Addazio proposta per valorizzare territorio ed eccellenza vitivinicola

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:30 giugno 2026 – 18:05- “Rafforzare l’identità visiva, consolidare la riconoscibilità territoriale della denominazione di origine controllata e garantita Casauria e supportare concretamente gli operatori della filiera attraverso un modello di promozione integrata: con questi obiettivi ho presentato oggi in Consiglio regionale un progetto di legge che punta a valorizzare un’eccellenza vitivinicola fondamentale per la provincia di Pescara, operando in piena coerenza con la normativa nazionale e i regolamenti europei del settore – Il pacchetto di misure che propongo prevede un impegno finanziario complessivo di 77mila euro per il triennio 2026-2028, destinato a supportare direttamente i 18 comuni dell’area e l’associazione DOCG Casauria – si legge sul sito web ufficiale. Per quanto riguarda il sostegno agli enti locali, ovvero Bolognano, Castiglione a Casauria, Cugnoli, Pietranico, Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Torre de’ Passeri, Turrivalignani, Alanno, Bussi sul Tirino, Brittoli, Corvara, Lettomanoppello, Manoppello, Pescosansonesco, Popoli, Serramonacesca e Tocco da Casauria, ho previsto l’erogazione di un contributo una tantum di 4.000 euro per ciascun comune per l’anno 2026. Queste risorse saranno destinate esclusivamente all’acquisto e all’installazione delle panchine rosse giganti, elementi di arredo territoriale pensati per creare un’immagine coordinata e fortemente attrattiva, capace di rendere immediatamente riconoscibili i luoghi di produzione agli occhi dei turisti. Accanto a questo investimento sull’estetica territoriale, la mia proposta punta con decisione sulla modernizzazione digitale, riconoscendo all’associazione DOCG Casauria un contributo annuale di 5.000 euro per il triennio 2026-2028. Fondi necessari per la manutenzione tecnica del portale unico di prenotazione e informazione, per la gestione professionale delle prenotazioni enoturistiche, per l’aggiornamento costante dei contenuti e per il prezioso coordinamento operativo tra comuni, produttori e operatori turistici, garantendo così uno strumento strategico per la promozione del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Con questo provvedimento intendiamo dotare il comprensorio casauriense di una strategia di promozione unitaria – Non si tratta di singoli interventi isolati ma della costruzione di un sistema integrato: da un lato valorizziamo i borghi con elementi di richiamo visivo moderno, dall’altro mettiamo i produttori e gli operatori in condizione di intercettare meglio i flussi turistici grazie alla tecnologia – È la risposta concreta che dobbiamo a un territorio che fa della qualità vitivinicola il proprio marchio di fabbrica, trasformando la cultura del vino in un volano di sviluppo economico e turistico per tutta la comunità locale”. Lo rende noto, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it