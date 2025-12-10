Emiciclo. Documento di programmazione, Paolucci: “Poco credibile e incapace di guardare al futuro”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:10 dicembre 2025 – 10:41- “Il Defr presentato dal Presidente Marsilio e dalla Giunta regionale di centrodestra è un documento che andrebbe respinto senza esitazioni” è il commento del capogruppo PD in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, sul Documento di programmazione dell’esecutivo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Oltre alla totale mancanza di concretezza sui temi strategici, assenza di una programmazione reale e superficialità nella redazione del testo, nonché errori imbarazzanti contenuti nel documento, dal riferimento all’ex ad Stellantis, ancora indicato in Tavares anziché Antonio Filosa, fino alle quattro righe sulla situazione della politica industriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Basterebbe questo per capire la leggerezza con cui il Defr è stato elaborato”, spiega l’esponente dem. “Automotive ignorato, occupazione descritta in modo ingannevole” secondo Paolucci, “il passaggio sul settore automotive è la fotografia del fallimento della visione industriale della Regione: sette righe appena, senza proposte, senza cenni ai PIR, alla riconversione produttiva, all’indotto e alla tutela dei livelli occupazionali – aggiunge la nota pubblicata. Un settore strategico ridotto a una nota marginale: è gravissimo – riporta testualmente l’articolo online. Sul fronte del lavoro, poi, i numeri riportati sono distorti – Il Defr parla di crescita – prosegue – ma omette che le ore di CIG sono aumentate del +168% in Abruzzo e del +242% a Chieti, oltre 10 milioni complessivi – aggiunge la nota pubblicata. Le fragilità diventano ‘progresso’, senza contare il fatto che anche CIG e i contratti a ore vengono definiti incremento occupazionale, nonostante siano posizioni temporanee e a reddito bassissimo – aggiunge testualmente l’articolo online. Su tasse, conti e norme, inoltre, la Regione è incoerente: mancano riferimenti alle addizionali regionali in aumento dal 2026, incremento che renderà l’Abruzzo la regione più tassata d’Italia, destinati a restare tali, perché nel documento non c’è nemmeno un cenno alla riduzione della pressione fiscale fino al 2028: si tira dritto ignorando famiglie e imprese”. “Sull’indebitamento la contraddizione è lampante: nel DEFR si scrive che non si farà ricorso al debito, ma nel bilancio previsionale lo si reintroduce – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Coerenza zero – riporta testualmente l’articolo online. E anche sul punto di vista delle infrastrutture – rileva ancora – l’unica opera i cui lavori sono in cammino e che ricordiamo dopo gli anni di Marsilio è la fondovalle Sangro, peraltro fatta grazie al lavoro del centrosinistra nonostante la mole delle risorse avute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Critico anche il capitolo legislativo, che annuncia lo snellimento normativo dopo anni di leggi omnibus: inascoltabile, viste le tante leggi omnibus prodotti dal governo Marsilio”. “Su sanità e PNRR il quadro è allarmante – sottolinea il capogruppo – il Defr non offre alcuna visione sul sistema sanitario regionale: niente sulla rete ospedaliera, nessuna strategia per ridurre la mobilità passiva, edilizia ferma da otto anni – aggiunge la nota pubblicata. Sul Pnrr Salute emerge addirittura un dualismo pericoloso: tecnologia acquistata rapidamente, ma Case e Ospedali di Comunità in forte ritardo, soprattutto a Teramo e Pescara; avanzamenti disomogenei a Chieti; risultati concreti solo all’Aquila sul fronte antisismico – riporta testualmente l’articolo online. Con un ulteriore allarme che anche dove le strutture saranno completate, rischieremo scatole vuote per mancanza di personale, quel fattore umano che la giunta dice di voler valorizzare, ma al quale continua a negare il trattamento accessorio: uno dei pochi casi in Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Dulcis in fundo le partecipate fuori controllo, contenziosi in aumento, le risorse continuano ad affluire senza risultati significativi, mentre i debiti fuori bilancio si moltiplicano – riporta testualmente l’articolo online. Siamo di fronte a un vero un disastro gestionale”. “In sintesi – conclude Silvio Paolucci – il Defr è un testo privo di strategia, superficiale e inadatto a governare una fase così delicata – Non fotografa la realtà industriale, economica e sociale dell’Abruzzo: è propaganda mal fatta, con errori macroscopici dentro le carte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’intero Consiglio regionale deve bocciarlo e pretendere dalla Giunta un documento vero, credibile, capace di guardare al futuro della nostra Regione”. (com/red)

