Emiciclo. Domani Commissione Bilancio e nel pomeriggio Seduta del Consiglio regionale

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Domani, martedì 27 agosto 2024, alle ore 11, si riunirà la Commissione Bilancio per esaminare il progetto di legge, iniziativa di Giunta regionale, “Assestamento al Bilancio 2024- 2026 ex art. 50 D.lgs. 118/2011 s.m.i – precisa il comunicato. con modifiche di leggi regionali”. Alle ore 14 è in programma la Conferenza dei Capigruppo convocata per l’organizzazione dei lavori consiliari – aggiunge la nota pubblicata. Alle ore 15, nell’Aula Sandro Spagnoli, si riunirà il Consiglio regionale per l’esame del provvedimento amministrativo “Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi (AQ) modifica al Piano Regionale Paesistico P.R.P. nell’ambito della procedura di approvazione del Piano Regolatore Esecutivo P.R.E.”.

