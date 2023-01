Emiciclo. Domani inaugurazione cantiere “Castel Camponeschi”

- Advertisement -

– L’Aquila, 11 gennaio – Domani, giovedì 12 gennaio, alle ore 11, è in programma l’inaugurazione del cantiere per il recupero e la valorizzazione del complesso medievale di “Castel Camponeschi” di Prata D’Ansidonia (AQ). L’intervento è attuato dal Consiglio regionale dell’Abruzzo e finanziato con Fondo Complementare al PNRR, per un importo complessivo di 3 milioni di euro e sarà realizzato dalla ditta “Rosa Edilizia” di Fagnano Alto (AQ). All’avvio dei lavori saranno presenti il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, il vicepresidente Roberto Santangelo, i membri dell’Ufficio di Presidenza, il sindaco di Prata D’Ansidonia Paolo Eusani, il responsabile della Struttura di missione (Stm) per il sisma del 6 aprile 2009, Carlo Presenti, il dirigente dell’USRC, Raffaello Fico e la dirigente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo, Cristina Collettini – precisa il comunicato.

