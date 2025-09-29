- Spazio Pubblicitario 01 -
Emiciclo. Domani mattina si riunirà la Commissione Bilancio. Nel pomeriggio il Consiglio regionale

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Domani, martedì 30 settembre, alle ore 10:30, è in programma la seduta della Commissione consiliare “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali” per l’espressione dei pareri finanziari sulle proposte emendative presentate al progetto di legge, iniziativa di Giunta regionale, “Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel mondo”, iscritto all’ordine del giorno della seduta consiliare convocata per le ore 15.Alle ore 12 invece si riunirà la Conferenza dei Capigruppo per l’organizzazione dei lavori consiliari e per procedere all’audizione dell’assessore regionale Mario Quaglieri sulla situazione attuale del Bilancio della Regione Abruzzo all’esito dell’accertamento delle maggiori entrate – recita la nota online sul portale web ufficiale.

