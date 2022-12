Emiciclo. Domani seduta del Consiglio regionale

- Advertisement -

– Il Consiglio regionale è convocato per domani, martedì 13 dicembre, alle ore 12, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo – aggiunge testualmente l’articolo online. All’ordine del giorno i seguenti documenti politici: interpellanza a firma del consigliere Pietrucci recante: Programmazione, realizzazione e gestione del patrimonio immobiliare della Regione Abruzzo con riferimento alla sede unica a Pescara; interpellanza a firma del consigliere Smargiassi recante: Pratiche rinnovo patenti auto; interpellanza d’iniziativa del consigliere Paolucci recante: Ritardi sulla progettazione per la rete irrigua a pressione dell’intera Piana del Fucino; interpellanza a firma del consigliere Blasioli recante: Incarichi di posizione organizzativa amministrativa Asl Pescara; interpellanza a firma del consigliere Marcozzi recante: Interruzione volontaria di gravidanza in Regione Abruzzo; interpellanza a firma del consigliere Pettinari recante: Realizzazione di un Biodigestore a Piano di Sacco di Città Sant’Angelo; interpellanza d’iniziativa del consigliere Pepe recante: Destinazione della struttura di Bivio Bellocchio a Giulianova a Centro di riferimento regionale per i malati di Alzheimer; interpellanza d’iniziativa del consigliere Stella recante: Chiarimenti in merito ai ritardi della bonifica della ex discarica Villa Carmine di Montesilvano; interpellanza d’iniziativa del consigliere Fedele recante: Interventi a favore dei Consorzi di Bonifica per spese energetiche – si apprende dalla nota stampa. L’Assemblea legislativa esaminerà i progetti di legge “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”; “Ordinamento del Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo Telematico – B.U.R.A.T.”. Successivamente, si passerà all’esame dei provvedimenti riguardanti il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio: per l’implementazione del Progetto OptiTrans – Optimisation of Public Trasport POlicies for Green Mobility”, finanziato dal Programma Interreg Europe 2014-2020; Pagamento perizie di stima in favore dell’Agenzie delle Entrate; per il pagamento di fatture consulenti esterni per attività svolte per l’implementazione del Progetto “SHERPA – Sharedkmowledge for Energy renavation in buildings by Public Admministrations”, finanziato con fondi del Programma Interreg MED 2014-2020; pagamento a favore di Edison Energia della fattura per fornitura energia elettrica sede di Caramanico Terme – Regione Abruzzo “Dipartimento Territorio e Ambiente”; Progetto LIFE12BIO/IT000231 AQUALIFE per Hosting e manutenzione portale e software AQUALIFE Annualità 2019-20; in favore del comune di Pescara per la “Realizzazione dello Skate Park nella Città di Pescara”; in favore del Comune dell’Aquila per la “Riqualificazione del circolo tennis Peppe Verna”; in favore del Comune di Capitignano per il “Completamento struttura sportiva comunale”; n. 118; Annualità 2022. Dipartimento Risorse (DPB); riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da procedure espropriative di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità. Infine, all’ordine del giorno, altri due provvedimenti relativi alla “Disciplina del sistema turistico regionale”, il “Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici” e “Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo”. L’ultimo punto all’esame del Consiglio regionale è la risoluzione a firma dei consiglieri Blasioli, Paolucci, Pepe, Pietrucci, Di Benedetto, Mariani e Scoccia recante: Criticità e potenziamento UOC Chirurgia Generale a indirizzo Senologico dell’Ospedale “Bernabeo”.

