Emiciclo. Domani si riunirà il Consiglio regionale

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Il Consiglio regionale è convocato per domani, martedì 21 marzo, alle ore 12, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo – riporta testualmente l’articolo online. La seduta si aprirà con l’esame delle seguenti interpellanze: Chiarimenti in merito al cantiere aperto per lavori nelle palazzine Ater del quartiere Villaggio Celdit di Chieti Scalo (a firma del consigliere Stella); Situazione economica “Istituti riuniti di assistenza S. Giovanni Battista” di Chieti (a firma del consigliere Marcozzi); Incentivare la competitività dello stabilimento ex Sevel di Atessa (a firma del consigliere Paolucci); Programma degli interventi a difesa della costa dall’erosione previsti per il 2023 (a firma del consigliere Pepe); Carenza medici pediatri in Valle Peligna (a firma del consigliere Scoccia); Progetto Sperimentale di prevenzione e formazione delle malattie dell’apparato digerente attraverso le metodiche endoscopiche diagnostiche ed interventistiche ad alta complessità presso il P.O. di Penne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Progetto sperimentale screening tumore del pancreas per la sorveglianza dei soggetti ad alto rischio con forte familiarità o predisposizione genetica con specifica collaborazione con il Centro di Genetica della Asl di Pescara e con altri Centri di riferimento nazionali (a firma del consigliere Pettinari). All’ordine del giorno anche i progetti di legge: “Partecipazione della Regione al “Premio nazionale Paolo Borsellino”; “Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua e di interventi di manutenzione fluviale a compensazione”; “Misure per il potenziamento dello screening di popolazione sul tumore mammario e istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e famiglie con mutazioni geniche germinali”. Si procederà poi alla designazione dei componenti della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, infine, alla discussione della risoluzione recante: Criticità e potenziamento UOC medicina legale dell’Ospedale Santo Spirito di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it