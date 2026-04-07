Emiciclo. Domani si riunirà la Commissione Territorio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:07 aprile 2026 – 08:29– L’Aquila, 7 aprile – Mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 10.30, si riunirà la Commissione consiliare “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” per l’esame dei seguenti due progetti di legge (entrambi su iniziativa del consigliere Campitelli): “Disposizioni per la promozione della qualità architettonica” con le audizioni del presidente della Provincia di Chieti e Sindaco di Vasto e dei sindaci di Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, San Vito Chietino e “Nuove disposizioni per l’individuazione di aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili”. All’ordine del giorno la proposta di Regolamento riguardante la Nuova legge urbanistica sul governo del territorio (iniziativa della Giunta regionale).

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it