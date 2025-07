Emiciclo. Donato un congelatore al carcere di Pescara: la solidarietà che unisce oltre le mura

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Questa mattina è stato consegnato un congelatore a pozzetto alla Casa Circondariale di Pescara, grazie alla generosa donazione dell’Associazione Meridiana Club Abruzzo, che ha prontamente risposto all’appello lanciato nei giorni scorsi dalla Garante regionale dei detenuti, Monia Scalera – viene evidenziato sul sito web. Alla cerimonia di consegna hanno preso parte la garante Scalera, il presidente dell’associazione Mario Scurti, il segretario Giuseppe Gatto e alcuni rappresentanti della Polizia Penitenziaria – La donazione è stata dedicata alla memoria del socio Gianni Cantatore, a un anno dalla sua scomparsa: un gesto che coniuga solidarietà e ricordo, offrendo un contributo concreto alle esigenze della popolazione detenuta – viene evidenziato sul sito web. “Un piccolo gesto può avere un grande significato – ha dichiarato Monia Scalera – La presenza di realtà associative come Meridiana Club Abruzzo rappresenta un fondamentale ponte tra la società esterna e quella reclusa, testimoniando come la dignità delle persone debba essere tutelata sempre, ovunque si trovino”. Il nuovo congelatore contribuirà al miglioramento delle condizioni di conservazione degli alimenti, a beneficio dell’intera comunità carceraria – si legge sul sito web ufficiale. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di attenzione e sostegno alle strutture penitenziarie del territorio, promosso dall’Ufficio del Garante per i detenuti della regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online.

