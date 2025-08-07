Emiciclo. Donazione di Confindustria Abruzzo Comitato Piccola Industria al carcere di Sulmona

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:(ACRA) – In tempi estremamente rapidi e grazie a una sinergia attivata negli ultimi giorni di luglio, il Comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo, presieduto da Giammaria de Paulis, ha risposto alla richiesta di supporto rivolta dalla Garante regionale dei detenuti Monia Scalera, provvedendo alla prima fornitura di ventilatori destinati ai detenuti della Casa di reclusione di Sulmona – viene evidenziato sul sito web. Un gesto concreto, giunto a ridosso del periodo di maggiore caldo estivo, che ha avuto un impatto immediato sul benessere delle persone ristrette, in un contesto in cui l’emergenza climatica si somma alle difficoltà quotidiane degli ambienti penitenziari – “Questa iniziativa dimostra come la collaborazione tra istituzioni e mondo imprenditoriale possa tradursi in interventi rapidi ed efficaci per il bene della collettività” , ha dichiarato la Garante Monia Scalera che ha aggiunto: “È un primo passo significativo, che auspichiamo possa aprire la strada a future sinergie capaci di promuovere progetti di inclusione, sostegno e attenzione alle fragilità presenti sul territorio”. Anche Giammaria de Paulis, ha sottolineato l’importanza dell’intervento: “Il nostro tessuto produttivo può e deve giocare un ruolo attivo nella costruzione di una comunità più equa – viene evidenziato sul sito web. L’intero comitato regionale in sinergia con i comitati locali di Confindustria Abruzzo medio Adriatico e Confindustria L’Aquila Abruzzo interno, rispettivamente presieduti da Massimo Pomilio e da Roberto Monfredini, hanno risposto con convinzione a questo appello, perché crediamo nel valore della responsabilità sociale e nel dovere di essere vicini a tutte le realtà del nostro Abruzzo”. La Regione Abruzzo e l’Ufficio del Garante dei detenuti hanno voluto ringraziaee le aziende coinvolte per l’impegno e la disponibilità dimostrati, auspicando che questa esperienza sia solo l’inizio di un percorso comune verso una società più attenta, solidale e inclusiva – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

