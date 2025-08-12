Emiciclo. Donazioni al carcere di Lanciano, Scalera: ancora una volta l’Abruzzo risponde con il cuore

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Ieri, al carcere di Lanciano, sono stati consegnati: 11 ventilatori donati da Eurocolor Srl; 1 lavatrice offerta dal Coordinamento cittadino di FDI Lanciano; 2 frigoriferi donati da Alessandro Calabrò”. Lo comunica la garante regionale dei detenuti Monia Scalera che ha voluto mettere in evidenza come questi gesti concreti dimostrino, ancora una volta, “come la meravigliosa gente d’Abruzzo sappia rispondere con prontezza e cuore all’appello, lanciato nei primi giorni di luglio, al fine di migliorare le condizioni di vita all’interno degli istituti penitenziari – Alla consegna era presente anche il consigliere regionale Nicola Campitelli, a testimonianza di come la sinergia tra istituzioni e cittadini possa generare un cambiamento reale e duraturo – Un sentito ringraziamento – conclude Scalera – a tutti coloro che, con sensibilità e attenzione, si fanno parte attiva di un percorso che mette sempre al centro la dignità della persona”. (com/red)

