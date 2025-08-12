- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Agosto 12, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaEmiciclo. Donazioni al carcere di Lanciano, Scalera: ancora una volta l’Abruzzo risponde...
Politica

Emiciclo. Donazioni al carcere di Lanciano, Scalera: ancora una volta l’Abruzzo risponde con il cuore

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Ieri, al carcere di Lanciano, sono stati consegnati: 11 ventilatori donati da Eurocolor Srl; 1 lavatrice offerta dal Coordinamento cittadino di FDI Lanciano; 2 frigoriferi donati da Alessandro Calabrò”. Lo comunica la garante regionale dei detenuti Monia Scalera che ha voluto mettere in evidenza come questi gesti concreti dimostrino, ancora una volta, “come la meravigliosa gente d’Abruzzo sappia rispondere con prontezza e cuore all’appello, lanciato nei primi giorni di luglio, al fine di migliorare le condizioni di vita all’interno degli istituti penitenziari – Alla consegna era presente anche il consigliere regionale Nicola Campitelli, a testimonianza di come la sinergia tra istituzioni e cittadini possa generare un cambiamento reale e duraturo – Un sentito ringraziamento – conclude Scalera – a tutti coloro che, con sensibilità e attenzione, si fanno parte attiva di un percorso che mette sempre al centro la dignità della persona”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it