Emiciclo. Donne in Agricoltura, intervento di Pestilli (CPO) alla Fiera di Lanciano

La presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Rosa Pestilli è intervenuta sul tema "L'Impatto delle Donne nell'Agricoltura moderna: Empowerment femminile e sostenibilità sociale" inserito nel programma di talk interattivo su tematiche fondamentali rappresentate dai diversi relatori intervenuti in rappresentanza dell'Inail, della Asl, dell'Ispettorato del Lavoro e delle Associazioni datoriali. L'evento è stato organizzato nell'ambito della seconda giornata della Fiera dell'Agricoltura di Lanciano. Dopo i saluti istituzionali di Ombretta Mercurio, Presidente dell'Ente Lancianofiera Polo Fieristico d'Abruzzo, sono state affrontate tematiche come la sicurezza e la salute. Per l'Inail Abruzzo è intervenuta la responsabile attività istituzionali Maria Ceci che ha avuto modo di parlare del bando ISI 2024-2025 in virtù del quale per la Regione Abruzzo è previsto uno stanziamento iniziale: 13.645.895 euro. Il bando ha la finalità di incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro e con riferimento all'agricoltura di incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro. Il direttore regionale di Inail, Nicola Negri ha sottolineato come queste risorse hanno l'obiettivo di ridurre gli infortuni e le malattie professionali. I destinatari sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio regionale ed iscritte alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ed anche gli Enti del terzo settore. Maria Ceci ha evidenziato che il finanziamento ammesso e concedibile a fondo perduto, in conto capitale, in generale è pari al 65% delle spese ritenute ammissibili fino ad un massimo di 130.000.000 euro, mentre il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 euro. E' previsto un meccanismo di redistribuzione finalizzato all'incremento del numero delle domande ammesse: alla data di pubblicazione dell'avviso per ciascun Asse e sub Asse di finanziamento, sono messi a disposizione determinati stanziamenti iniziali, quale quota parte del nazionale. Qualora lo stanziamento nazionale complessivo per un determinato Asse sia sufficiente a soddisfare tutte le domande di finanziamento di tutte le regioni dello stesso asse, le risorse economiche regionali in eccedenza verranno destinate agli elenchi regionali in cui le risorse economiche risultano insufficienti. Il Direttore regionale Inail Abruzzo Nicola Negri ha manifestato la più ampia disponibilità all'assistenza utenza che dalla data di apertura della procedura informatica potrà compilare la domanda, prevista per il 14 aprile 2025, fino alla chiusura fissata per le ore 18 del 30 maggio 2025. L'avviso regionale ed i relativi allegati sono consultabili sul sito internet dell'Istituto, all'indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2024.html.

