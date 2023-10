Emiciclo. Donne, Marcozzi(FI): “Legge su reddito di libertà”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

(ACRA)- Una proposta di legge regionale per istituire il reddito di libertà a sostegno delle donne vittime di violenza – si apprende dal portale web ufficiale. È questa l’iniziativa a firma del consigliere regionale di Forza Italia Sara Marcozzi che questa mattina, in una conferenza stampa, ha illustrato il testo nel dettaglio, alla vigilia dell’avvio dell’iter normativo nella Commissione Sanità, fissato per martedì 24 ottobre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Si tratta di un provvedimento – spiega Marcozzi – che nasce con un intento ben preciso: aiutare le donne a liberarsi dal ricatto economico e proseguire il percorso per ritrovare il diritto alla libertà”. “Il reddito di libertà regionale consiste nell’erogazione di una cifra mensile a favore delle donne la cui condizione di violenza sia stata certificata da Centri antiviolenza, da Case rifugio e di accoglienza in raccordo col Comune di residenza o col Comune di nuovo domicilio in caso di allontanamento volontario – aggiunge testualmente l’articolo online. A questo intervento, che rappresenta il cuore del provvedimento, si sommano altre iniziative: dall’esenzione per un anno dal pagamento delle imposte regionali per le imprese individuali la cui titolare sia una donna vittima di violenza, a protocolli con le aziende per specifici incentivi all’assunzione, passando per progetti nelle scuole e intese con gli ordini degli avvocati per predisporre un elenco di esperti in materia”. “Negli anni – afferma Marcozzi – abbiamo imparato che la violenza si può declinare in tantissime modalità, alcune delle quali più subdole di quella fisica ma non per questo meno dolorose – Una delle più pericolose è rappresentata dalla cosiddetta “violenza economica”, con donne che non possono lasciare contesti di sopruso per cause finanziarie, placcate dal ricatto dei propri persecutori – Per questo ho voluto proporre al Consiglio regionale questo tipo di iniziativa, che si va a sommare alle misure nazionali già previste per allargare la platea di potenziali percettrici”. “Si tratta di una proposta di legge che nasce dalla volontà di fornire un supporto concreto alle donne che necessitano aiuto, di concerto con i Centri antiviolenza per il cui lavoro dobbiamo essere grati – Adesso inizierà il percorso di audizioni per coinvolgere tutte le parti chiamate in causa e, partendo da questa base, arrivare al testo migliore”. “La dotazione finanziaria iniziale è stata individuata, in via sperimentale, in 100mila euro, una cifra che di fatto raddoppia lo stanziamento previsto a livello nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una somma più che sostenibile per un’istituzione come Regione Abruzzo, il cui bilancio cuba circa 6 miliardi di euro – riporta testualmente l’articolo online. È come lo spazio occupato da un segnale luminoso lungo un’autostrada – viene evidenziato sul sito web. Ma anche un singolo segnale luminoso, a volte, può salvare una vita – si legge sul sito web ufficiale. E questa metafora rappresenta al meglio un concetto importante intorno al tema della violenza sulle donne: basta poco per fare tanto – Con la sensibilità che l’intero Consiglio regionale ha mostrato in questi ultimi mesi davanti alle iniziative da me stimolate sul tema, possiamo continuare a fare del bene alle donne della nostra regione”, conclude Marcozzi – precisa il comunicato. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it