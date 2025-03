Emiciclo. Donne vittime di violenza, Pestilli: possibile presentare la manifestazione di interesse per ‘On the road’

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– E’ stato pubblicato sul sito del Consiglio regionale il modulo per presentare la manifestazione di interesse ad aderire al progetto “On the road”, promosso dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo e finalizzato al reinserimento lavorativo delle donne disoccupate o inoccupate, con particolare attenzione a quelle vittime di violenza, e per promuovere pari opportunità di sviluppo, autonomia e inclusione – recita la nota online sul portale web ufficiale. A comunicarlo è la presidente della Cpo Rosa Pestilli che spiega come al progetto potranno aderire Istituzioni, Associazioni imprenditoriali, Organizzazioni sindacali, Centri Antiviolenza, Università, Asl, Associazioni del terzo settore, Ecad, Comuni, Agenzie di intermediazione e somministrazione al lavoro, Autorità Garanti, Consigliere di Parità, Ordini professionali, Commissioni per le pari opportunità e altri Enti – precisa il comunicato. “On the road” si propone di promuovere la diversity per valorizzare i talenti femminili nelle aziende; incentivare l’occupazione femminile, in particolare per le donne vittime di violenza; creare eque opportunità di carriera e ridurre il divario salariale di genere; sostenere l’innovazione sociale e la valorizzazione del merito” ha sottolineato Pestilli – precisa il comunicato. La manifestazione di interesse è scaricabile al seguente link: https://www.crabruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it/contenuti/anno-2025-0

