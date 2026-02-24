Emiciclo. Dragaggio Porto di Pescara, Di Marco: bocciata l’accelerazione da me richiesta

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:24 febbraio 2026 – 16:34- “La bocciatura della mia risoluzione sul dragaggio del porto canale di Pescara, avvenuta oggi in seconda Commissione da parte della maggioranza è un fatto grave e, soprattutto, singolare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Parliamo di un atto depositato già a luglio, che non chiedeva miracoli né nuove promesse, ma semplicemente di condividere un impegno politico chiaro: accelerare i tempi degli interventi, come da mesi chiedono pescatori e operatori messi in ginocchio da stasi, rinvii e annunci – precisa la nota online. Respingerlo significa assumersi una responsabilità politica evidente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Perché approvarlo avrebbe voluto dire una cosa sola: essere tutti d’accordo sulla necessità di stringere i tempi”. Lo dichiara il consigliere regionale Antonio Di Marco – riporta testualmente l’articolo online. “La bocciatura, invece, insinua un dubbio ragionevole: che la destra sappia di fare promesse che non può mantenere – Anche alla luce delle rassicurazioni a mezzo stampa del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che aveva parlato di soluzione imminente – fa notare l’esponente PD – . Se davvero lo fosse, perché bocciare un atto che chiedeva proprio di accelerare? Così facendo ci si consegna alla paura – forse fondata – che quella soluzione non sia affatto vicina – si legge sul sito web ufficiale. Io continuerò a vigilare perché si arrivi finalmente a un esito concreto – riporta testualmente l’articolo online. Nel frattempo, le barche restano ferme – si apprende dalla nota stampa. Insieme al porto – E non è un bello spettacolo, né una bella prospettiva alternativa alle promesse”. (com/red)

