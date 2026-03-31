Emiciclo. I 100 anni della chiesa della Madonna dell’Elcina: celebrazioni tra fede, memoria e comunità

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:31 marzo 2026 – 08:52– “Una giornata di profonda partecipazione e significato ha accompagnato le celebrazioni per il centenario della chiesa della Madonna dell’Elcina ad Abbateggio – La cerimonia, presieduta da monsignor Bruno Forte, ha visto la presenza di istituzioni, amministratori locali e rappresentanti del territorio, uniti nel ricordo della posa della prima pietra e nel rinnovare il senso di appartenenza della comunità. L’evento ha avuto inizio con l’apertura simbolica della Porta Santa e si è concluso con la posa di una pietra commemorativa, rappresentando un momento di forte valore storico, spirituale e identitario per l’intero territorio – riporta testualmente l’articolo online. Presenti, tra gli altri, il presidente nazionale de I Borghi più belli d’Italia Fiorello Primi e numerosi sindaci dei borghi abruzzesi”, informa una nota stampa – Nel corso della cerimonia, il sindaco di Abbateggio, Gabriele Di Pierdomenico, ha dichiarato che “questo centenario rappresenta molto più di una ricorrenza, è il segno tangibile della nostra storia e della nostra identità. La chiesa della Madonna dell’Elcina è un punto di riferimento spirituale e culturale che unisce generazioni e territori – Celebrare oggi questo traguardo significa rafforzare il senso di comunità e guardare al futuro con radici ancora più solide”. Alla celebrazione ha preso parte anche il consigliere Antonio Di Marco (PD), che ha sottolineato come “momenti come questo dimostrano quanto i nostri borghi siano custodi autentici di valori, tradizioni e relazioni – precisa il comunicato. La chiesa della Madonna dell’Elcina non è solo patrimonio di Abbateggio, ma di tutto l’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. È fondamentale continuare a sostenere queste realtà che rappresentano l’anima più vera del nostro territorio”. “Un ringraziamento corale – conclude la nota – è stato rivolto a don Gianmarco e a tutta la comunità parrocchiale per l’organizzazione della giornata, vissuta in un clima di grande partecipazione e affetto – riporta testualmente l’articolo online. Nel segno della condivisione e della spiritualità, la celebrazione si inserisce anche nel tempo della domenica delle Palme, occasione in cui è stato rivolto un augurio di unità e pace alle famiglie e a tutta la comunità”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it