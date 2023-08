Emiciclo. I 100 del PNALM,domani evento a Civitella Alfedena

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Il terzo appuntamento del programma per le “Celebrazioni del Centenario del Parco nazionale d’Abruzzo” è in programma domani, giovedì 31 agosto, nella sala Orsa Maggiore a Civitella Alfedena – All’incontro, dal titolo “Cento anni di evoluzione del rapporto tra le Comunità e il Parco”, interverranno: Roberto Santangelo, Vicepresidente del Consiglio regionale; Giuseppe Rossi, Sindaco di Civitella Alfedena; Luciano Sammarone, Direttore Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise; Antonio Di Santo, Presidente della Comunità del Parco; Luigi Gaffuri, dell’Università degli Studi dell’Aquila, che illustrerà il tema “Paesaggi del calcare e patrimonio culturale nel PNALM”; Marina Fuschi, dell’Università D’Annunzio, su “Economia e ambiente: una rinnovata sfida per il PNALM”; Pierluigi Magistri, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con “Il PNALM: popolamento di ieri, sfide di oggi”; Fabio Pollice, Università degli Studi del Salento, “Il Parco come comunità ambientale – si apprende dalla nota stampa. L’esperienza del PNALM”; Marino Bonaiuto, La Sapienza-Università di Roma, “Effetti psicologico-sociali della natura: processi e contesti” e Francesca Sabatini, Università degli Studi dell’Aquila, con “Storie dal territorio: attrici e operatrici del PNALM”; coordinerà i lavori Franco Salvatori, Università Mercatorum. Le Celebrazioni per la nascita del PNALM, istituite e promosse grazie al una legge regionale votata all’unanimità dall’Assemblea Legislativa, intendono valorizzare questi primi 100 anni e sono pensate come un’iniziativa corale che vede la Regione collaborare con l’Ente Parco, gli Enti locali e le Associazioni del territorio – Fino a settembre 2023 saranno realizzate iniziative culturali, artistiche e scientifiche, seminari, studi e ricerche, a cura di un Comitato Tecnico Scientifico, costituito da rilevati professionalità, che hanno operato elaborando momenti di confronto e di divulgazione per raccontare al meglio la storia e le tematiche del centenario Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – si apprende dalla nota stampa.

