Emiciclo. I lavori della Commissione Agricoltura

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– Nel corso della seduta odierna, la Commissione Agricoltura ha esaminato il progetto di legge “Valorizzazione dei negozi storici – precisa il comunicato. Modifiche alla L.R. 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio)” per il quale è previsto un ulteriore approfondimento con specifiche audizioni – aggiunge la nota pubblicata. La Commissione ha poi votato all’unanimità il parere n.41/2023 di iniziativa della Giunta regionale (Delibera n.577 del 14.09.2023) Programma operativo regionale 2023-2025 per le attività previste dall’articolo 18, comma 1, lettere a) e b) della Legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015) – aiuto di stato, in materia di zootecnica – viene evidenziato sul sito web. La discussione sulle due risoluzioni all’ordine del giorno, “Decreto Ministeriale c.d. Etichettatura Sostegno all’utilizzo esclusivo del termine Montepulciano nella etichettatura dei soli vini a denominazione di origine della Regione Abruzzo” e “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, sarà riproposta in occasione della prossima seduta della Commissione alla quale saranno invitati a partecipare anche l’assessore regionale alle Politiche agricole e il presidente del Consorzio di tutela vini d’Abruzzo –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it