Emiciclo. IASRIC celebra la rivista “Abruzzo Contemporaneo”

– Partirà domani, giovedì 19 ottobre, il ciclo di seminari di studio dell’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea (IASRIC), organizzati per celebrare l’uscita del cinquantesimo numero del periodico “Abruzzo Contemporaneo: Rivista di Storia e Scienze Sociali”. “La trentennale rivista – spiega Carlo Fonzi, presidente dell’Istituto – costituisce una voce importante non soltanto in ambito abruzzese ma anche per il più ampio contesto nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un traguardo che lo IASRIC, nato nel 1977, ha deciso di celebrare in modo adeguato e pubblico, organizzando un ciclo autunnale di iniziative di dibattito e riflessione, in tre delle principali città abruzzesi, a cominciare dal capoluogo aquilano, per continuare a Sulmona e poi a Pescara”. L’incontro di domani si svolgerà, a partire dalle ore 16.00, nella Sala Benedetto Croce di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Nell’occasione si dialogherà intorno ai due volumi di storia abruzzese: “Sul cammino della modernità: protagonisti abruzzesi dall’Unità al secondo dopoguerra” e “Nel labirinto del secolo breve: protagonisti abruzzesi negli anni della modernizzazione”, entrambi delle Edizioni Rubbettino – riporta testualmente l’articolo online. Saranno presenti i curatori, Franca De Leonardis e Fabrizio Masciangioli – L’evento sarà coordinato da Carlo Fonzi e Enzo Fimiani, direttore di “Abruzzo Contemporaneo”.

La storia della rivista – si legge sul sito web ufficiale. La rivista rappresenta l’ideale continuazione della precedente esperienza periodica dell’Istituto, la “Rivista Abruzzese di Studi Storici dal Fascismo alla Resistenza”, che nasce nel 1980 e dura fino al 1987. La nuova serie, intitolata “Abruzzo Contemporaneo” inizia una prima volta nel 1991, per poi interrompersi e riprendere nel 1995, uscendo poi fino al 50° fascicolo di oggi – aggiunge la nota pubblicata. Tra i sui direttori, redattori, consulenti scientifici, autori, collaboratori, vi sono stati e vi sono tutti i principali studiosi abruzzesi di storia contemporanea di diverse generazioni e, in parte, anche non abruzzesi ma che nelle nostre università o nel nostro territorio hanno speso molti anni.

