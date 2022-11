Emiciclo. IASRIC: Convegno su prigionieri II Guerra Mondiale

- Advertisement -

– L’Aquila, 23 novembre – L’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea (IASRIC), promuove due giornate di incontro e studio sul tema, “Internamento, deportazione e prigionia di guerra nel Secondo conflitto mondiale tra Abruzzo e Molise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nuovi studi e prospettive di ricerca”. La prima sessione del Convegno si svolgerà mercoledì 30 novembre, dalle 14.00 alle 18.00, al Teatro Comunale di Casoli (CH). I lavori continueranno giovedì 1 dicembre, dalle ore 09.30 alle ore 13.30 presso la Sala Ciampa dell’Abbazia di Santo Spirito al Morrone a Sulmona (AQ), e dalle ore 15.00 alle 17.30 presso la Sezione di Sulmona dell’Archivio di Stato, per le note conclusive e la tavola rotonda – L’intento del Convegno è mettere a fuoco i recenti sviluppi della ricerca storiografica sul fenomeno dell’internamento civile fascista e della prigionia di guerra in Abruzzo e Molise, nello specifico: il ruolo delle autorità civili e militari nella gestione e nell’amministrazione degli internati e dei prigionieri di guerra; le relazioni tra la popolazione civile e gli internati; la varietà delle fonti bibliografiche e archivistiche (cartacee e digitali) per la ricerca storiografica e la didattica laboratoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli studiosi che prenderanno parte al convegno sono: Giovanni Cerchia, Giuseppe Pardini, Fabrizio Nocera, Giuseppe Lorentini, Costantino Di Sante (Università degli Studi del Molise), Lorenzo Camerini (Arolsen Archives International Center on Nazi Persecution) Stefano Trinchese, Maria Teresa Giusti, Francesco Caccamo, Enzo Fimiani (Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara), Isabella Insolvibile (Fondazione Museo della Shoah di Roma), Mario Salzano (IASRIC). Introduce i lavori Carlo Fonzi, Presidente dell’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea – L’evento ha ricevuto il patrocinio e la collaborazione dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri, del Consiglio e della Giunta della Regione Abruzzo, della Provincia dell’Aquila, del Comune di Sulmona, del Comune di Casoli, del Parco Nazionale della Maiella, della Sezione di Sulmona dell’Archivio di Stato, dell’Istituto di Istruzione Superiore Ovidio di Sulmona, dell’Istituto di Istruzione Superiore E. Fermi di Sulmona, dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Algeri Marino”, di Casoli, dell’Università degli Studi del Molise, dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara e dal Centro di documentazione online del campo di concentramento fascista di Casoli (campocasoli.org). Il convegno è valido ai fini della formazione/aggiornamento per gli insegnanti, sia iscrivendosi tramite la Piattaforma S.O.F.I.A. (codice corso 78022), sia inviando una e-mail al seguente indirizzo istitutostoria@crabruzzo – it. (com/red)

