Emiciclo. IASRIC: evento a Sulmona su resistenza umanitaria

– L’Aquila – La resistenza umanitaria torna protagonista a Sulmona (AQ) il prossimo 7 ottobre con una giornata in memoria dello storico Mario Setta, promossa dall’associazione “Il Sentiero della Libertà”, l’associazione che Setta aveva contribuito a fondare più di vent’anni fa e dall’“Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea” (IASRIC). La giornata si articolerà in due momenti: alle 10 del mattino ci si ritroverà a “Campo 78”, dove verrà sistemato il primo dei cartelli storici che segneranno l’inizio del “Cammino del Sentiero della Libertà” da Sulmona a Casoli – precisa la nota online. Si procederà, quindi, in marcia verso Borgo Pacentrano lungo il primo tratto del percorso che fecero tanti prigionieri dopo l’8 settembre 1943 per raggiungere la libertà. A Borgo Pacentrano, cuore della resistenza umanitaria sulmonese, sarà inaugurato il secondo cartello storico – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, presso l’auditorium dell’Archivio di Stato si svolgerà un convegno storico per approfondire i diversi aspetti della Resistenza nel Mezzogiorno d’Italia – si legge sul sito web ufficiale. La giornata è accreditata come evento di formazione per i docenti – (com/red)

