Emiciclo. IASRIC, Fonzi: cordoglio per la scomparsa di Carlo Ginzburg

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:18 giugno 2026 – 13:20- “A nome mio, del Consiglio Direttivo e dei soci dell’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea (I.A.S.R.I.C.), esprimo il nostro profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Ginzburg, maestro della storiografia contemporanea e figura di rara finezza morale e intellettuale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo ricordiamo con gratitudine per la sua partecipazione al convegno – svoltosi a L’Aquila e a Pizzoli – “L’internamento nell’Italia fascista: Leone e Natalia Ginzburg a Pizzoli, 1940/1943” con il patrocinio, tra i tanti, del Consiglio regionale e della Regione Abruzzo e dei Comuni dell’Aquila e di Pizzoli – precisa la nota online. In quell’occasione portò il suo “sapere”, la sua cortesia naturale, la sua capacità di ascolto, il suo essere “un vero gentiluomo”. Un ricordo personale davvero molto bello in un momento di profondo dolore – si apprende dalla nota stampa. Era presente al Convegno anche la sorella Alessandra, nata a L’Aquila nel 1943, che coinvolse il pubblico e gli studenti partecipanti con un intervento di grande sensibilità e di profondo amore per questi luoghi, a cui sono ancora fortemente legati. La loro presenza congiunta ha reso il convegno e l’incontro con i “Ginzburg” ancora più significativi: un ponte tra memoria familiare e memoria collettiva, emerso anche nei momenti informali di una serata trascorsa insieme in un clima di semplicità e attenzione reciproca – Sono frammenti di profonda umanità che oggi pesano ancora di più. La scomparsa di Carlo Ginzburg lascia un vuoto nella comunità scientifica e civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Resta la sua opera e resta l’esempio di un uomo che ha vissuto la storia come responsabilità”. E’ quanto ha dichiarato il presidente dell’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea (IASRIC), Carlo Fonzi – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it