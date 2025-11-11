Emiciclo. Il 14 novembre, evento Corecom Abruzzo su violenza sulle donne e mondo digitale

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:11 novembre 2025 – 15:50– L’Aquila – ‘Se… non solo il 25 novembre’, è l’iniziativa che il Consiglio regionale dell’Abruzzo con il Corecom Abruzzo, Comitato regionale per le comunicazioni, organizza il 14 novembre, alle ore 10, nella sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. ‘Se… non solo il 25 novembre’, per parlare di violenza sulle donne sempre, non solo nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – si apprende dalla nota stampa. Parlarne per ‘abbattere il muro del silenzio, che significa non sentirsi sole nel disagio’. Parteciperanno le alunne e gli alunni dell’istituto superiore “Amedeo d’Aosta”, del liceo artistico “Fulvio Muzi” e dell’istituto superiore “L. da Vinci – O. Colecchi”, con i quali si costruirà un dialogo intorno ai temi principali dell’incontro – riporta testualmente l’articolo online. Le diverse forme di violenza e le sue differenti manifestazioni nel nuovo mondo digitale saranno presentate alle ragazze ed ai ragazzi in un confronto che modererà Roberta Galeotti, giornalista e componente del Corecom Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Interverranno Emma Evangelista, giornalista e direttore di ‘Microfinanza’; Chiara Gioia, psicologa clinica e psicoterapeuta e Danila Solinas, avvocato – riporta testualmente l’articolo online. A seguire, negli spazi dell’istituto superiore “Amedeo d’Aosta”, sarà posizionata la prima panchina artistica realizzata con un’opera donata da Luca Fattore, artista aquilano e disegnatore, nell’ambito del progetto “Prenditi il tuo tempo”, a cura di Adriano Giovannini: l’iniziativa prevede la collocazione di sedute artistiche davanti a quattro scuole superiori , una per ogni Capoluogo di provincia – si legge sul sito web ufficiale. Il progetto è elaborato dal Corecom Abruzzo, comitato composto dal presidente Giuseppe La Rana e dai componenti Roberta Galeotti e Gaetano Di Tommaso – aggiunge testualmente l’articolo online.

