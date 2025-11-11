- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 11, 2025
Politica

Emiciclo. Il 14 novembre, evento Corecom Abruzzo su violenza sulle donne e mondo digitale

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:11 novembre 2025 – 15:50– L’Aquila – ‘Se… non solo il 25 novembre’, è l’iniziativa che il Consiglio regionale dell’Abruzzo con il Corecom Abruzzo, Comitato regionale per le comunicazioni, organizza il 14 novembre, alle ore 10, nella sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. ‘Se… non solo il 25 novembre’, per parlare di violenza sulle donne sempre, non solo nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – si apprende dalla nota stampa. Parlarne per ‘abbattere il muro del silenzio, che significa non sentirsi sole nel disagio’. Parteciperanno le alunne e gli alunni dell’istituto superiore “Amedeo d’Aosta”, del liceo artistico “Fulvio Muzi” e dell’istituto superiore “L. da Vinci – O. Colecchi”, con i quali si costruirà un dialogo intorno ai temi principali dell’incontro – riporta testualmente l’articolo online. Le diverse forme di violenza e le sue differenti manifestazioni nel nuovo mondo digitale saranno presentate alle ragazze ed ai ragazzi in un confronto che modererà Roberta Galeotti, giornalista e componente del Corecom Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Interverranno Emma Evangelista, giornalista e direttore di ‘Microfinanza’; Chiara Gioia, psicologa clinica e psicoterapeuta e Danila Solinas, avvocato – riporta testualmente l’articolo online. A seguire, negli spazi dell’istituto superiore “Amedeo d’Aosta”, sarà posizionata la prima panchina artistica realizzata con un’opera donata da Luca Fattore, artista aquilano e disegnatore, nell’ambito del progetto “Prenditi il tuo tempo”, a cura di Adriano Giovannini: l’iniziativa prevede la collocazione di sedute artistiche davanti a quattro scuole superiori , una per ogni Capoluogo di provincia – si legge sul sito web ufficiale. Il progetto è elaborato dal Corecom Abruzzo, comitato composto dal presidente Giuseppe La Rana e dai componenti Roberta Galeotti e Gaetano Di Tommaso – aggiunge testualmente l’articolo online.  

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

