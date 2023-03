Emiciclo. Il 27 marzo a Chieti seminario sugli Usi civici

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– Lunedì 27 marzo, alle ore 9, nella sala consiliare della Provincia di Chieti (Corso Marrucino) è in programma il seminario sul tema “Legge regionale 27 dicembre 2022, n. 47 “Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici” – Nuove prospettive”, patrocinato dal Consiglio regionale dell’Abruzzo e organizzato in collaborazione con il Collegio dei Geometri della Provincia di Chieti e con il patrocinio dell’Anci Abruzzo – Interverranno: il presidente della Commissione Bilancio, e promotore dell’iniziativa, Fabrizio Montepara, il consigliere regionale Americo Di Benedetto, il professore ordinario di Diritto costituzionale e degli Enti locali dell’Università dell’Aquila Fabrizio Politi, il dirigente del Servizio foreste e Parchi della Regione Sabatino Belmaggio, il responsabile Ufficio Usi civici e Tratturi della Regione Fernando Santomaggio, il presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Chieti Giandomenico Scioletti, il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti Massimo Staniscia; modererà l’incontro il giornalista Pietro Lambertini (ai partecipanti iscritti al Collegio dei Geometri verranno riconosciuti n. 4 CFP).

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it