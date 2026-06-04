Emiciclo. Il 7 giugno, a Pescara, evento di sensibilizzazione ambientale. Sospiri: “Una vera festa del mare”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:04 giugno 2026 – 11:54- L’Aquila – Una domenica di attivismo ambientale per rendere il mare di Pescara un luogo più pulito, organizzata in occasione della Giornata mondiale degli Oceani – È in programma domenica 7 giugno 2026, la quarta edizione della “Gara” di pesca alla plastica promosso da Assonautica Pescara Chieti con il suo Sportello del Mare, in collaborazione con il porto turistico Marina di Pescara – L’evento di sensibilizzazione sul tema della plastica e dei rifiuti in mare è patrocinato, tra gli altri, dal Consiglio regionale dell’Abruzzo, dal Comune di Pescara, dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, dalla Guardia Costiera, da Ispra e da Assonautica Italiana e ha ottenuto nuovamente il riconoscimento EMD – European Maritime Day 2026 della Commissione Europea come evento di particolare interesse per le iniziative che coinvolgono a livello locale la comunità e ribadiscono l’importanza della protezione dell’ecosistema marino – “Sensibilizzare le attuali generazioni sull’utilizzo consapevole della plastica e sul rispetto dell’ambiente è fondamentale”, ha detto il presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, a margine della conferenza stampa di questa mattina a Pescara – si legge sul sito web ufficiale. “Questi ragazzi – ha aggiunto Sospiri – comporranno la classe dirigente di domani ed è oggi che possono apprendere questa sensibilità per prendere decisioni consapevoli in futuro – riporta testualmente l’articolo online. Anche per questo motivo il Consiglio regionale dell’Abruzzo sostiene continuamente questa iniziativa, che negli anni è diventata una vera e propria festa del mare”.L’obiettivo dell’evento, che non ha scopo di lucro, è sensibilizzare alla tutela dell’ambiente marino e promuovere un utilizzo sempre più consapevole e ridotto della plastica – A partire dalle ore 9 e fino alle ore 12, le imbarcazioni usciranno in mare, nelle acque antistanti il Marina di Pescara, e, in modo individuale, “pescheranno” la plastica e ogni tipo di rifiuto disperso in mare utilizzando guadini, mezzi marinai, canne da pesca o qualsiasi altra attrezzatura idonea, Al termine della gara, gli equipaggi faranno rientro nella sede di Assonautica dove si svolgeranno le operazioni di pesa del materiale raccolto – aggiunge testualmente l’articolo online. Tutti i partecipanti saranno inoltre tenuti a riconsegnare i sacchi forniti dall’organizzazione, anche nel caso in cui non abbiano recuperato alcun rifiuto durante l’attività. Alla “gara” possono partecipare tutti gli amanti del mare con qualsiasi tipo di imbarcazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel pomeriggio (ore 16.30 nella sede di Assonautica) è prevista la cerimonia di premiazione degli equipaggi partecipanti, accompagnata da iniziative di sensibilizzazione dedicate alla tutela del mare, all’utilizzo responsabile della plastica e alla promozione del suo corretto riciclo – aggiunge testualmente l’articolo online. Maggiori informazioni su regolamento e iscrizioni su www.assonauticapescara – si apprende dal portale web ufficiale. it

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it