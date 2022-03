Emiciclo. Il Co.Re.Com. Abruzzo compie vent’anni

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Giovedì 10 marzo si è celebrato presso il Senato della Repubblica, alla presenza della Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, il compleanno dei Co – recita il testo pubblicato online. Re – si apprende dalla nota stampa. Com. d’Italia: Authority regionali previste dalla Riforma Maccanico, istituite dalle Regioni nel marzo 2002 e alle quali sono state conferite importanti funzioni di controllo e vigilanza tra le quali spicca quella sulle emittenti radio-tv e, in generale, sull’editoria in ambito locale – si apprende dalla nota stampa. Sono intervenuti – tra gli altri – i rappresentanti della Conferenza permanente dei Presidenti delle Giunte, Massimiliano Fedriga, Giacomo Lasorella, Presidente di AgCom, il viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli autore della più recente indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni; la sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico, Anna Ascani, con delega al digitale e alla banda ultralarga, il Presidente della commissione parlamentare per la Vigilanza Rai, Alberto Barachini, della Presidente del Consiglio d’amministrazione della Rai, Marinella Soldi nonché Antonio Mazzeo, componente, con delega ai rapporti con i Corecom, della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome – Nella giornata odierna, presso la sala ‘Tirreno’ della Regione Lazio, è stata convocata l’Assemblea degli Stati Generali dei Co – recita il testo pubblicato online. Re – si apprende dalla nota stampa. Com con un ampio programma volto ad abbracciare diverse tematiche: media è minori; accesso ai servizi offerti dal Corecom, sportelli per l’utenza e obbligatorietà dello SPID; montagna, periferie e digital divide; informazione locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “È stato un momento carico di riflessione e di nuovi spunti programmatici attorno ai quali i Corecom pianificheranno le prossime attività – ha commentato il Presidente La Rana – Torniamo in Abruzzo con la consapevolezza di aver creato basi più solide specie con AgCom e con i Ministeri competenti, per rilanciare la vocazione dei Corecom quali organismi al servizio di cittadini, imprese, realtà sociali e culturali del territorio”. Il Co – Re – si apprende dalla nota stampa. Com Abruzzo, presente con Giuseppe La Rana e Gaetano Di Tommaso, ha portato all’attenzione del tavolo nazionale le difficoltà del mondo di tutti i media regionali specie quelli interessati dalla fase di switch-off. (com/red)

E' quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dall'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell'Abruzzo