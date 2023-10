Emiciclo. Il Consiglio celebra comunità abruzzese in Canada

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– L’Aquila – L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dell’Abruzzo, su mandato unanime del presidente Lorenzo Sospiri, dei vicepresidenti Pettinari e Santangelo e dei consiglieri segretari Pepe e Bocchino, parteciperà alle celebrazioni dei 50 anni del Centro Abruzzese Canadese di Ottawa – viene evidenziato sul sito web. Sarà la consigliera segretaria Sabrina Bocchino a rappresentare l’Assemblea Legislativa alla cerimonia che, il prossimo 7 ottobre, renderà omaggio ai tanti abruzzesi che più di mezzo secolo fa sbarcarono in Canada alla ricerca di nuove prospettive di vita e di lavoro – riporta testualmente l’articolo online. La comunità abruzzese insediata ad Ottawa e nell’hinterland della capitale conta circa 10mila abruzzesi – La delegazione regionale sarà accolta dal presidente del Centro Abruzzese Canadese Inc., Nello Scipioni, che continua l’opera dei fondatori del club attivo dal 24 febbraio 1973. Scipioni è stato all’Aquila lo scorso luglio, a Palazzo dell’Emiciclo, per ricevere il ringraziamento delle istituzioni comunali e regionali per la preziosa opera di mantenimento dei legami culturali e sociali con la regione d’origine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In quell’occasione, il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, ha omaggiato il Centro Abruzzese donando un’opera artigianale che raffigura il rosone della basilica di Santa Maria di Collemaggio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’associazione persegue scopi ricreativi, sociali e culturali, per conservare le tradizioni in seno alla comunità di Ottawa e promuovere la cultura della regione d’origine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Attualmente centinaia sono i soci e loro familiari che frequentano Casa Abruzzo, sede di proprietà del Centro e situata in Gladstone Avenue nel cuore della città. Alla festa per il Cinquantenario saranno presenti nella Capitale federale i presidenti delle Associazioni Abruzzesi del grande Paese nordamericano, i rappresentanti delle istituzioni canadesi, dell’Ambasciata d’Italia e della Nunziatura apostolica, che ha assicurato la partecipazione del Nunzio, Mons. Ivan Yurkovic. Su invito del presidente Scipioni sarà presente all’evento anche il giornalista e scrittore Goffredo Palmerini, già consigliere del CRAM, tra i più attivi ambasciatori della cultura abruzzese nel mondo e studioso dell’emigrazione italiana – si legge sul sito web ufficiale. L’evento sarà seguito dai media locali e dalle principali testate giornalistiche italo-canadesi – aggiunge la nota pubblicata.

