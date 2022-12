Emiciclo. Il Consiglio celebra il “Maglificio Gran Sasso”

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Teramo, 19 dicembre – “Un esempio di eccellenza e orgoglio per il nostro Abruzzo”. Con queste parole il Consiglio regionale ha riconosciuto al “Maglificio Gran Sasso” di San Egidio alla Vibrata (TE) il valore dell’azienda della famiglia Di Stefano che da settant’anni produce maglieria di altissima qualità in provincia di Teramo – Una iniziativa che il consigliere regionale Dino Pepe ha proposto all’Ufficio di Presidenza del Consiglio e che il presidente Lorenzo Sospiri ha sposato e sostenuto – recita il testo pubblicato online. Una festa che si è svolta nei modernissimi locali dello stabilimento tessile alla presenza di tutte le autorità politiche, militari e religiose, con la partecipazione dei consiglieri regionali teramani Tony Di Gianvittorio e Marco Cipolletti – “Era un dovere esaltare questa epica ed eroica esperienza imprenditoriale – ha dichiarato Sospiri – Un’etica del lavoro portata avanti da settant’anni, senza vertenze o conflitti – precisa la nota online. Il Consiglio regionale continuerà ad assegnare la propria ammirazione e ascoltare le necessità di tutte quelle aziende che per valori, forza imprenditoriale e serietà contribuiscono a fare grande il nostro Abruzzo”. Il consigliere segretario Pepe ha ricordato i duemila lavoratori che tra dipendenti e indotto sono legati al Maglificio – recita il testo pubblicato online. “Celebriamo una storia di passione e sacrificio che ha resistito sul nostro territorio nonostante la tentazione delle delocalizzazione, in passato, ha portato molte realtà a lasciare l’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Tre generazioni di imprenditori che hanno saputo tramandarsi un ‘saper fare’ che produce ricchezza e nuovi talenti”. Per la famiglia Di Stefano sono intervenuti i fondatori Alceo e Francesco, il figlio Guido ed il nipote Giuseppe –

E' quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell'Emiciclo.