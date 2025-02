Emiciclo. Il Consiglio regionale aderisce a “M’illumino di meno”. Domenica 16 febbraio, Emiciclo al buio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila, 14 febbraio – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo aderisce all’iniziativa “M’illumino di meno”. Dalle ore 19 di domenica16 febbraio e fino alla mattina di lunedì 17, saranno spente le luci del colonnato di Palazzo dell’Emiciclo e delle “Torri”, sede degli uffici amministrativi, in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita sostenibili, ideata e promossa dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” di RAI radio 2 con RAI per il sociale – La recente introduzione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, istituita nel 2022, ha rafforzato il percorso ventennale di M’illumino di Meno – recita il testo pubblicato online. La campagna di sensibilizzazione è ormai entrata a far parte della vita di migliaia di cittadini che ne sposano gli obiettivi e che, a propria volta, la diffondono, moltiplicandone i risultati. Il Consiglio regionale dell’Abruzzo prende parte all’iniziativa dal 2019.

