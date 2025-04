Emiciclo. Il Consiglio regionale alle celebrazioni del 6 aprile: XVI anniversario sisma L’Aquila

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila, 6 aprile – I massimi vertici del Consiglio regionale dell’Abruzzo, come ogni anno, partecipano alle celebrazioni organizzate in memoria del sisma dell’Aquila del 6 aprile 2009. Ieri, 5 aprile, il presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, ha partecipato alla messa nella Chiesa delle Anime Sante e ha sfilato insieme alle altre autorità civili, religiose e militari, durante la fiaccolata in ricordo delle vittime – recita la nota online sul portale web ufficiale. Al corteo hanno partecipato, inoltre, i consiglieri regionali, Massimo Verrecchia, Pierpaolo Pietrucci, Sandro Mariani – Oggi, 6 aprile, è stata la vicepresidente Marianna Scoccia, a presiedere le cerimonie della mattina – si legge sul sito web ufficiale. Alle ore 9.30 ha preso parte alla deposizione di una corona ai piedi dell’opera “La rinascita”, installata nella piazza d’armi della “Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza”. A seguire ha assistito all’omaggio alle vittime del sisma, reso dalle autorità in Via XX settembre, all’Aquila, celebrato dinanzi alla statua dell’Angelo, realizzata dai Vigili del Fuoco – recita il testo pubblicato online.

