Emiciclo. Il Consiglio regionale celebra il fotografo tedesco Hebert Grabe

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il Consiglio regionale dell’Abruzzo e il Comune di Castel del Monte (AQ), hanno celebrato il valore dell’attività del fotografo e tour operator tedesco, Hebert Grabe, “per aver favorito il turismo e la conoscenza del nostro territorio”. Ha organizzato 69 viaggi in Abruzzo, dal 1995 al 2025, con più di 1900 cittadini tedeschi ospitati in regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La cerimonia si è svolta domenica 5 ottobre, presso il municipio di Castel del Monte – Per il Consiglio regionale, su delega del presidente Lorenzo Sospiri, ha partecipato il presidente della Commissione Territorio, Emiliano Di Matteo . A Grabe è stata consegnata una targa e un omaggio istituzionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. E’ intervenuto anche il consigliere regionale, Alessio Monaco, in qualità di membro del CRAM – Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo – riporta testualmente l’articolo online.

