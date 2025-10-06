- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Ottobre 6, 2025
Politica

Emiciclo. Il Consiglio regionale celebra il fotografo tedesco Hebert Grabe

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il Consiglio regionale dell’Abruzzo e il Comune di Castel del Monte (AQ), hanno celebrato il valore dell’attività del fotografo e tour operator tedesco, Hebert Grabe, “per aver favorito il turismo e la conoscenza del nostro territorio”. Ha organizzato 69 viaggi in Abruzzo, dal 1995 al 2025, con più di 1900 cittadini tedeschi ospitati in regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La cerimonia si è svolta domenica 5 ottobre, presso il municipio di Castel del Monte – Per il Consiglio regionale, su delega del presidente Lorenzo Sospiri, ha partecipato il presidente della Commissione Territorio, Emiliano Di Matteo . A Grabe è stata consegnata una targa e un omaggio istituzionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. E’ intervenuto anche il consigliere regionale, Alessio Monaco, in qualità di membro del CRAM – Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

