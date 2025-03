Emiciclo. Il Consiglio regionale certificato ISO per qualità, ambiente e sicurezza

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il Consiglio regionale dell’Abruzzo è tra le prime assemblee legislative in Italia a dotarsi delle certificazioni internazionali ISO in materia di qualità, sicurezza e ambiente – si apprende dalla nota stampa. Un’attestazione di buone prassi di funzionamento dell’Ente, rilasciata da enti certificatori terzi, che rappresenta una sfida per la massima istituzionale regionale, tesa al miglioramento continuo e al costante processo di verifica – viene evidenziato sul sito web. Un impegno che il Consiglio regionale ha maturato negli ultimi 12 mesi, scegliendo volontariamente, svincolato da obblighi normativi, di misurarsi sulla bontà del proprio operato – recita il testo pubblicato online. “Per una pubblica amministrazione efficiente e di valore servono bravi politici, ma ancor di più eccellenti professionisti, funzionari e personale dirigente”, ha commentato il presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, e ha aggiunto: “Non ho mai avuto dubbi sull’eccellenza del Consiglio regionale, dimostrata nella qualità dell’azione legislativa, amministrativa e nel lavoro delle authority a salvaguardia dei diritti dei cittadini – precisa il comunicato. Queste certificazioni rendono orgoglioso l’Abruzzo e ci spronano a fare sempre meglio”.Le certificazioni, rilasciate dall’organismo accreditato “Bureau Veritas Italia”, sono valide dal mese di gennaio 2025. Durante tutto il percorso di analisi, l’Ente è stato supportato dalla società aquilana, “AQademy”, che ha affiancato gli operatori tecnici e amministrativi nella misurazione degli indicatori e nella valutazione dei processi, visitando le sedi istituzionali di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila, e Piazza Unione, a Pescara – Le certificazioni in dettaglio – riporta testualmente l’articolo online. L’Assemblea legislativa regionale abruzzese ha ottenuto una terna di certificati che offrono un valore aggiunto a garanzia dei procedimenti che hanno un impatto diretto sui cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Inoltre, attestano che venga assicurato il benessere dei dipendenti, il rispetto e la sicurezza dei luoghi di lavoro e la corretta e veloce gestione delle procedure tecniche e amministrative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ISO 9001: Questa certificazione riguarda la qualità dei processi – Con l’adozione dei principi della ISO 9001, l’Ente può migliorare la sua efficienza, aumentare la soddisfazione dei cittadini che si rivolgono ad esso, aiutando a fornire una mappatura chiara di mansioni e responsabilità. ISO 14001: Questa certificazione riguarda la gestione ambientale e aiuta nel monitoraggio dell’impatto ambientale, nel prevenire l’inquinamento e a soddisfare gli obblighi legali e altri requisiti ambientali – aggiunge la nota pubblicata. Con l’adozione della ISO 14001, viene attestata la sostenibilità dell’Ente, a dimostrazione di percorsi virtuosi in tema di risparmio energetico e riduzione dei rifiuti. ISO 45001: Questa certificazione riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro e aiuta ad identificare e gestire i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori – aggiunge la nota pubblicata. Certifica l’impegno del Consiglio regionale per la salute e la sicurezza dei lavoratori – aggiunge la nota pubblicata. Inoltre, la certificazione attesta una elevata attenzione nel ridurre gli infortuni e gli incidenti sul lavoro, aumentando così la produttività e riducendo i costi associati a questi eventi – aggiunge la nota pubblicata.

