Emiciclo. Il Consiglio regionale convocato per il 17 ottobre

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– Il Consiglio regionale è convocato per martedì 17 ottobre, alle ore 11, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo – riporta testualmente l’articolo online. All’ordine del giorno i seguenti documenti politici: interrogazione a risposta orale a firma del consigliere Pettinari recante: Crisi aziendale Conad centro commerciale Pescara Nord di Città Sant’Angelo; interpellanza a firma del consigliere Taglieri recante: Ritardi nella attivazione della Struttura Residenziale per disabili privi di sostegno familiare “La Dimora” a Teramo; interpellanza a firma del consigliere Paolucci recante: Linea ferroviaria Pescara-Roma; interpellanza a firma del consigliere Pepe recante: Piano regionale della rete scolastica – Riduzione delle dirigenze per la provincia di Teramo; interpellanza a firma del consigliere Stella recante: Chiarimenti in merito ai recenti avvisi di pagamento recapitati a cittadini delle province di Chieti e Pescara da parte del Consorzio di Bonifica Centro – riporta testualmente l’articolo online. Saranno esaminati poi i progetti di legge: Disposizioni in materia di tumulazioni degli animali da affezione ed ulteriori disposizioni; Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 2018, n. 2: Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva; Riconoscimento della legittimità del debito fuori – Pagamento in favore della società Echoes Srl per fornitura di servizi sanitari; Riconoscimento di Castelli come “Città della Ceramica Abruzzese”; Disposizioni per la valorizzazione dell’artigianato artistico; Norme per l’attuazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti – precisa il comunicato.

